Chuva atrapalha treino e Renato Gaúcho relaciona titulares no Grêmio

Após o treino deste sábado ser prejudicado pela forte chuva que caiu sobre Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho relacionou praticamente todos os titulares do Grêmio para o jogo contra a Chapecoense, domingo, às 16 horas, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As únicas exceções foram a ausência do zagueiro Pedro Geromel e do atacante Luan, que seguem se recuperando de contusão e são dúvidas para o decisivo duelo de quarta, contra o Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, e do lateral-direito Edilson.

A lista de relacionados traz outras duas boas novidades: o volante Cristian, recém-contratado do Corinthians, e o atacante Jael, recuperado de uma grave contusão no joelho que o afastou por mais de seis meses dos gramados.

Embora tenham sido relacionados, os principais titulares do Grêmio devem ficar como opção no banco, uma vez que não treinaram nos últimos dias. Na sexta, eles fizeram uma atividade regenerativa. E, neste sábado, devido à forte chuva que caiu em Porto Alegre, todo o elenco realizou apenas um trabalho na academia e assistiu a um vídeo analisando a Chapecoense.

Cristian e Jael, assim, podem começar o jogo de domingo, enquanto os titulares devem ser poupados para a partida contra o Botafogo. Depois de empatar por 0 a 0, no Rio de Janeiro, o Grêmio avança com qualquer triunfo em casa.

Confira os jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Leo Moura, Leonardo Gomes e Bruno Cortez.

Zagueiros: Rafael Thyére, Bressan, Kannemann e Bruno Rodrigo.

Meio-campistas: Michel, Arthur, Ramiro, Jaílson, Kaio, Cristian e Patrick.

Atacantes - Lucas Barrios, Éverton, Fernandinho, Jael, Beto da Silva e Arroyo.

