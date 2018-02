Chris Paul brilha e Rockets atropela o Cavaliers; Warriors cai para o Nuggets

O Houston Rockets brecou LeBron James e atropelou impiedosamente o Cleveland Cavaliers na rodada de sábado da NBA. Embalado pela grande atuação do armador Chris Paul, o time texano ampliou a má fase do adversário ao fazer 120 a 88 mesmo atuando fora de casa.

Foi a 38.ª vitória do Rockets, que ocupa a segunda colocação da Conferência Oeste e ainda sonha com a ponta, nas mãos do Golden State Warriors, que tem 41 triunfos. Já o Cavaliers perdeu pela 21.ª vez, a 13.ª nas últimas 20 partidas, e é o terceiro do Leste. Após a derrota, LeBron desabafou sobre o momento da equipe.

"Estou sem palavras. Eles deveriam parar de transmitir nossos jogos nacionalmente pelo resto da temporada. Não jogamos nada bem e somos humilhados toda vez que estamos na televisão nacional. Então, estou sem palavras", comentou o astro.

O fato é que o Cavaliers vem tendo muita dificuldade para se encontrar e foi presa fácil para o Rockets. O time texano foi abrindo vantagem até ter 35 pontos de frente no terceiro período. O quarto final foi disputado praticamente apenas por reservas, tamanha a diferença no placar.

Astro do Rockets, James Harden nem precisou brilhar. Marcou apenas 16 pontos e deu nove assistências. Chris Paul foi o cestinha, com 22 pontos, além de 11 assistências e oito rebotes. Ryan Anderson ainda marcou 21 pontos e Gerald Green contribuiu com 17, enquanto Nenê atuou por 17 minutos e terminou com nove pontos. A equipe acertou 19 bolas de três pontos.

LeBron terminou com apenas 11 pontos e sequer entrou em quadra no último período. Mesmo assim, foi o terceiro cestinha do Cavaliers, que teve Isaiah Thomas e J.R. Smith anotando 12 pontos.

Se o vice-campeão da última temporada perdeu, o campeão Golden State Warriors também decepcionou no sábado ao cair para o Denver Nuggets por 115 a 108, fora de casa. O técnico Steve Kerr reclamou bastante do cansaço de sua equipe nos últimos dias, e seus comandados comprovaram o desgaste em quadra ao levarem a virada no último período.

Foi o 12.º resultado negativo do Warriors, que segue na ponta da Conferência Oeste e com a melhor campanha da NBA. Kevin Durant comandou a equipe com 31 pontos, sete assistências e seis rebotes, e Stephen Curry contribuiu com 24 pontos, mas não foi o suficiente.

Melhor para o Nuggets, que venceu pela 28.ª vez e ocupa a oitava colocação do Oeste, fechando a zona de classificação para os playoffs. Will Barton foi o cestinha do time, com 25 pontos, enquanto Nikola Jokic terminou com 19, além de nove rebotes e cinco assistências.

Quem segue brilhando é o Utah Jazz. A equipe surpreendeu no sábado o San Antonio Spurs mesmo atuando no Texas e venceu por 120 a 111. Foi o quinto triunfo consecutivo do Jazz, sendo o 24.º na temporada, retrospecto que o deixa em décimo no Oeste. Já o Spurs perdeu a segunda seguida e é o terceiro na mesma conferência.

O time de Utah buscou o resultado mesmo sem o calouro Donovan Mitchell, um de seus destaques na temporada. Foi liderado pelo armador Ricky Rubio, autor de 34 pontos e nove assistências. Raulzinho também teve uma de suas melhores exibições no campeonato, ao marcar 12 pontos. Pelo Spurs, destaque para os 31 pontos de LaMarcus Aldridge.

Logo atrás do Spurs na tabela está o Minnesota Timberwolves, que venceu pela 34.ª vez ao bater o New Orleans Pelicans por 118 a 107, em casa. Jimmy Butler (30 pontos, oito rebotes e sete assistências) e Karl-Anthony Towns (22 pontos e 16 rebotes) lideraram o triunfo. Pelo Pelicans, sétimo colocado do Oeste, Anthony Davis (38 pontos e nove rebotes) foi o destaque novamente.

Ainda no sábado, o Los Angeles Clippers recebeu o Chicago Bulls e buscou sua primeira vitória sem Blake Griffin. O estreante Tobias Harris, envolvido na troca pelo astro, comandou o triunfo por 113 a 103 com 24 pontos. Pelo Bulls, o brasileiro Cristiano Felício atuou por nove minutos e terminou com quatro pontos.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Los Angeles Clippers 113 x 103 Chicago Bulls

Detroit Pistons 111 x 107 Miami Heat

Indiana Pacers 100 x 92 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 98 x 115 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 88 x 120 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 118 x 107 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 111 x 120 Utah Jazz

Denver Nuggets 115 x 108 Golden State Warriors

Sacramento Kings 99 x 106 Dallas Mavericks

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Boston Celtics x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Charlotte Hornets