Chiquinho Feitosa vai representar o Brasil na prova de laço individual do rodeio The American

Chiquinho Feitosa acredita que está bem preparado para enfrentar os norte-americanos - Foto: Divulgação

O cowboy brasileiro Francisco Feitosa, mais conhecido como “Chiquinho Feitosa”, embarca, no próximo dia 20 de fevereiro, para participar da semifinal do The American 2020, um dos mais prestigiados eventos de rodeio dos Estados Unidos e que distribui premiação de US$ 16 milhões. “É mais uma oportunidade de defender as cores do Brasil lá fora”, reforçou, informando que sua semifinal é dia 26 de fevereiro em Fort Worth, no Texas (EUA).

Ele explica que dessa semifinal serão classificados 15 competidores para participar da grande final nos dias 7 e 8 de março em Arlington, no Texas (EUA). “Eu sou apaixonado por cavalo, sou criador da raça Quarto de Milha há mais de 15 anos e, há 5 anos, sou praticante do laço individual. Hoje, minha família tem dois haras de treinamento e criação de Quarto de Milha para trabalho, um no Ceará, de onde vem minhas origens, e outro em Presidente Prudente (SP)”, relatou, lembrando que o laço individual é um esporte originalmente norte-americano e veio para o Brasil há 40 anos, mas é muito praticado no Sudeste do Brasil.

Segundo Chiquinho Feitosa, todos os anos, os organizadores do The American entram em contato com a Associação Nacional do Laço Individual e escolhem as duas maiores provas promovidas no Brasil. “Os três melhores colocados dessas provas se classificam para disputar o The American, que é o maior rodeio do mundo, pagando uma premiação de US$ 16 milhões distribuídos entre todas as modalidades. Na minha modalidade, que é o laço individual, o campeão vai embolsar US$ 1 milhão”, ressaltou.

A respeito de suas expectativas para o torneio, ele revela que já vem treinando nesse esporte há cinco anos. “Treino aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde tenho a ajuda do treinador norte-americano Frederico Werneck. É um esporte que requer muita dedicação, muito preparo físico e muita concentração, pois tem muita adrenalina nesse esporte. Todo ano, nesses cinco anos, tenho conquistado diversos prêmios, sendo que neste ano já sou o atual campeão da Associação Nacional do Laço Individual”, informou.

Chiquinho Feitosa acredita que está bem preparado para enfrentar os norte-americanos. “Hoje, eles são os campeões e são considerados os maiores laçadores do mundo, mas a nossa equipe está preparada e podemos surpreender”, avisou, destacando que embarca dia 20 de fevereiro para os Estados Unidos para intensificar os treinamentos. “Tenho de chegar bem afiado, bem preparado para enfrentar os americanos. Além disso, é o título mais desejado do mundo country”, finalizou.

Outros “brazucas”

O The American volta ao AT&T Stadium dias 7 e 8 de março de 2020, o que significa novas chances e novos sonhos para os competidores brasileiros. Não só os residentes nos Estados Unidos, mas também os classificados em provas no Brasil. Para chegar a Arlington, Texas, no estádio do Dallas Cowboys, há duas maneiras: estar no topo do ranking ou ganhar vaga através das semifinais. E é aí que entra a maioria dos brasileiros.

As semifinais do The American estão marcadas para serem realizadas de 24 de fevereiro a 1° de março no Cowtown Coliseum, que fica no histórico Fort Worth Stockyards, no Texas (EUA). As poucas vagas que restam para a competição principal serão definidas nessa referida semana.

De fato, cada modalidade tem sua forma e quantidade de vagas para a disputa principal. O formato das disputas é singular em cada disciplina. No geral, cinco vagas na maioria das provas, sendo disputadas em alguns casos por mais de 200 conjuntos.

Chegaram à semifinal, sobretudo, atletas classificados em diversas provas durante o ano anterior por todos os Estados Unidos. No Brasil, Gabi Conde, Dudu Vaz e Marcos Abud são os representantes do The American desde 2015. Dessa forma, firmam parceria com provas no Brasil que classificam os competidores para o The American. Em 2019, foram etapas classificatórias: Liga Nacional de Rodeio (montaria em touros), Super Semana do Tambor, Copa SGP e FNSL (Três Tambores), Prorelax Calf Roping e ANLI (Laço Individual).

Nos Três Tambores, dos classificados, estão confirmados Carol Rugolo, Letícia Pessim, Priscila Ferreira. Assim sendo, no Tie-Down, vão para o Texas Eduardo Peres, Lucas Peres, Gabriel Parisi, Daniel Lopes, Tiago Lopes e Celso Rinaldi. Gabriela Sávio foi convidada para o Breakaway Roping e viaja para os Estados Unidos também.

Pela LNR, que fez sua final na arena da Festa do Peão de Barretos, garantiram vaga o campeão 2019 da Liga, Rafael Barboza, de Monte Azul Paulista (SP); o vice-campeão André da Cruz de Souza, de Santo Rita do Pardo (MS); e ainda Vitor Crespo e Artur Rogério, pelo The American Run. Brasileiros que moram e competem nos Estados Unidos disputam essa chance. João Leão e André Coelho, nos Três Tambores, estão confirmados. Assim como Marcos Alan no Bezerro. Todos com duas vagas, conquistas todas através dos Quaifiers americanos.

Como há convite de acordo com o ranking da PRCA – o ranking da PBR caiu fora -, temos mais um brasileiro na lista dos confirmados. Junior Nogueira, no Laço Pé, vice-campeão mundial da ProRodeo em 2019. Ele não precisará passar pela semifinal. Juninho, inclusive, ao lado de Kaleb Driggers, já foi campeão do Team Roping no The American 2018. Dessa forma, a lista final dos atletas que disputam o evento contará com os convidados melhores ranqueados e ainda os melhores das semifinais.

Quando foi criado, o The American acontecia em um dia. Era até chamado de ‘rodeio milionário de um dia só’. Contudo, passou a exibir dois dias de rodeio. No sábado (07/03), os classificados passam pelo primeiro corte. Apenas oito em cada modalidade competem novamente domingo. No domingo (08/03), logo após as primeiras provas, apenas quatro competidores de cada modalidade vão disputar efetivamente o prêmio milionário.