Chile treina em São Paulo e vive drama para substituir o volante Arturo Vidal

A seleção do Chile fez neste domingo o primeiro treino em São Paulo para se preparar para a partida desta terça-feira, no estádio Allianz Parque, contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O trabalho no CT do São Paulo foi aberto para a imprensa durante 15 minutos, período em que ficou clara a preocupação da equipe com o possível substituto de um dos principais jogadores. Possível substituto do volante Arturo Vidal, Charles Aránguiz foi poupado.

O técnico argentino Juan Antonio Pizzi e o elenco desembarcaram na noite de sábado em São Paulo preocupados em como substituir Arturo Vidal. O jogador do Bayern de Munique está suspenso pelo segundo cartão amarelo e não tem uma reposição pronta. Charles Aránguiz, ex-Internacional e hoje no Bayer Leverkusen (Alemanha), se recupera de lesão na panturrilha e durante o período em que o treino foi aberto apenas caminhou ao lado do preparador físico, em campo separado, enquanto que os colegas faziam trabalho de aquecimento.

A ausência de Arturo Vidal, um dos grandes nomes da equipe, aumenta a preocupação chilena para a partida. A equipe precisa o feito inédito de vencer o Brasil fora de casa para se classificar à Copa do Mundo sem depender de outros resultados. Caso contrário, terá de torcer contra concorrentes diretos. Os atuais campeões da Copa América terão um programação bastante discreta em São Paulo, com treinos fechados e apenas uma entrevista, a do treinador, marcada para esta segunda-feira.

O favorito para substituir Arturo Vidal é Esteban Pavez, jogador do Atlético Paranaense convocado às pressas para a vaga do companheiro. A estrela da seleção chilena corre o risco de não defender mais o país caso a equipe não se classifique para a Copa do Mundo. O atleta havia prometido anteriormente se aposentar do Chile depois do Mundial de 2018, decisão que pode ser antecipada com uma eliminação.

