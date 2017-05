Chiellini cobra foco da Juventus para momentos decisivos em três competições

O zagueiro Chiellini cobrou foco do elenco da Juventus neste momento decisivo da temporada e lembrou que é preciso vencer etapas antes de atingir os objetivos do clube. A equipe de Turim decide, nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), contra o Monaco, uma vaga na final da Liga dos Campeões - no duelo de ida, os italianos venceram por 2 a 0, em Montecarlo.

"É prematuro falar de Cardiff (palco da decisão da Liga dos Campeões). Primeiro, temos que chegar lá. Temos ainda uma partida pela frente que esconde muitas armadilhas", pregou o defensor nesta segunda, na entrevista coletiva oficial antes do confronto diante do time francês.

Chiellini valorizou a força da defesa da Juventus, que sofreu poucos gols na Liga dos Campeões, mas destacou também a qualidade dos outros setores da equipe e a capacidade dos jogadores de se sacrificar em benefício do coletivo.

"Tomamos poucos gols porque somos um time equilibrado, porque todos se sacrificam. O futebol é bonito porque se joga com 11 e deve haver uma química especial entre os jogadores", enfatizou o zagueiro.

O experiente defensor - campeão da Copa do Mundo de 2006 pela Itália - também comparou as qualidades dos dois jogadores mais badalados dos atuais elencos: Mbappé, no Monaco, e Dybala, na Juventus.

"São diferentes, seja pelas características físicas ou pelo modo de se posicionar em campo. Paulo (Dybala) é um jogador de grupo que vem com a bola dominada e ajuda o time na armação. Mbappé se destaca pela profundidade e é um homem de área, conforme os seus números demonstram", analisou Chiellini.

O zagueiro italiano também demonstrou preocupação com a concentração da equipe para conseguir superar todos os desafios nessa reta final de temporada. Além do título na principal competição europeia, a Juventus terá um jogo que poderá confirmar o título italiano no próximo domingo, diante da Roma, e decidirá a Copa da Itália contra a Lazio.

"Não penso nisso (tantas decisões). Por ora, devemos chegar a Cardiff, depois deveremos jogar pelo scudetto e enfim pela Copa da Itália. Lutamos por nove meses para chegar a este objetivo. É justo que os torcedores sonhem, mas devemos pensar no presente, porque amanhã teremos que correr, suar, lutar para chegar ao primeiro objetivo, que é jogar das as competições até o fim", complementou Chiellini.

Depois do treino desta segunda-feira, o técnico Massilimiano Allegri divulgou a lista dos jogadores relacionados para a partida diante do Monaco. A relação não contém surpresas. Os atletas disponíveis para o confronto são, por ordem numérica das camisas: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero.

