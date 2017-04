Chelsea leva virada do Crystal Palace em casa e Tottenham reduz diferença

O Chelsea vacilou em casa e o Tottenham soube aproveitar sua chance para reduzir a distância para o líder do Campeonato Inglês. Jogando no Stamford Bridge, o primeiro colocado saiu na frente contra o Crystal Palace, mas levou a virada, por 2 a 1, neste sábado. Fora de casa, o Tottenham venceu o Burnley por 2 a 0. Já o Manchester United ficou no 0 a 0 com o West Bromwich no Old Trafford.

O Chelsea entrou em campo neste sábado ostentando dez pontos de vantagem na liderança. E um gol marcado logo aos quatro minutos, além de empolgar a torcida, fez o time esbanjar ainda mais confiança em campo. Foi o que aconteceu depois que Hazard cruzou rasteiro da linha de fundo e Fabregas, surgindo de trás entre os zagueiros, só completou para o gol. A bola acertou a trave antes de entrar.

Mas a torcida do Chelsea não esperava o que viria logo em seguida. Apenas quatro minutos depois, o Crystal Palace buscou o empate. E a virada surgiu dois minutos depois. O primeiro gol, aos 8 minutos de jogo, veio em lance individual de Zaha. Ele conteve três marcadores e bateu de dentro da área, direto para as redes.

Aos 10, a virada surgiu em rápido contra-ataque. Benteke investiu pelo meio, tabelou com Zaha, e, diante do goleiro Courtois, quase dentro da pequena área, deu um toque sutil para tirar o goleiro da jogada e mandar para o gol. A finalização certeira calou o Stamford Bridge.

Apagado no primeiro tempo, Diego Costa "acordou" para a partida na etapa final. Ele criou boas oportunidades e deu trabalho para a defesa visitante. E, apesar dos incríveis dez minutos de acréscimo no segundo tempo, o Chelsea não conseguiu buscar ao menos o empate no placar.

O Chelsea não perdia em casa desde setembro do ano passado. E, vindo de uma forte sequência de resultados, o time londrino não sofria derrota desde o dia 4 de janeiro, quando caiu justamente diante do Tottenham.

O rival fez a sua parte neste sábado para tentar se aproximar do líder. Fora de casa, bateu o Burnley por 2 a 0. Eric Dier e Heung-Min Son marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo. O Tottenham chegou aos 62 pontos, reduzindo para sete a distância para o Chelsea, ainda com 69.

EMPATE NO OLD TRAFFORD - Sentindo falta de alguns titulares importantes, o Manchester United apenas empatou por 0 a 0 com o West Bromwich. O time da casa entrou em campo sem Ibrahimovic, Pogba e Juan Mata. Mesmo assim, dominou o jogo, com até 70% de posse de bola. Martial e Mkhitaryan criaram boas oportunidades de gol, mas pecaram nas finalizações.

Com o tropeço, o time comandado por José Mourinho soma 53 pontos e segue na quinta colocação da tabela, posição que não dá vaga na Liga dos Campeões, somente na Liga Europa. O West Bromwich tem 44 e continua na parte intermediária da classificação.

Em outros jogos já finalizados neste sábado, o Hull City derrotou o West Ham por 2 a 1, enquanto o Watford venceu o Sunderland por 1 a 0. Em casa, o Leicester City superou o Stoke City por 2 a 0, acumulando mais uma vitória e afastando ainda mais as chances de ser rebaixado.

Veja Também

Comentários