Chelsea derrota Bournemouth e mantém folga na liderança do Inglês

O Chelsea está cada vez mais próximo de faturar o título do Campeonato Inglês. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, a equipe dominou o Bournemouth, sofreu poucos sustos e venceu por 3 a 1, com gols de Diego Costa, Hazard e Marcos Alonso, na partida válida pela 32ª rodada.

Embora seus principais concorrentes também tenham vencido neste sábado, o Chelsea manteve boa vantagem com o triunfo: está com 75 pontos, sete a mais do que o Tottenham, 12 do que o Liverpool e 14 do que o Manchester City.

Depois da boa vitória sobre o Manchester City na quarta-feira, resultado que fez o técnico Pep Guardiola abdicar da disputa pelo título, o Chelsea entrou em campo embalado neste sábado, neutralizou a pressão da torcida adversária e não demorou a abrir o placar.

O gol, contudo, foi quase um "acidente". Aos 16 minutos, após receber na área, Diego Costa deu bom giro e praticamente furou o chute. Mas a bola, que sairia sem qualquer perigo, resvalou em Adam Smith e mansamente entrou no gol.

Estava fácil. Apenas três minutos depois Hazard avançou pela esquerda, deu belo drible no goleiro Boruc e ampliou o placar. O Bournemouth ainda reagiu no primeiro tempo, com Joshua King, em chute que desviou na zaga e entrou no ângulo. O domínio, porém, era do Chelsea. E, aos 22 da etapa final, Marcos Alonso cobrou falta no ângulo, anotou o terceiro e garantiu o importante triunfo dos líderes do Inglês.

O Chelsea voltará a jogar no dia 16, quando vai enfrentar o Manchester United, fora de casa. Já o Bournemouth será visitante um dia antes, contra o Tottenham.

