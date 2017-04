Chelsea bate Manchester City com 2 de Hazard e segue tranquilo na ponta do Inglês

Era um duelo decisivo não apenas para as duas equipes, mas para todo o Campeonato Inglês. E, nesta quarta-feira, aproveitando o apoio de sua torcida, no estádio Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea fez valer a sua supremacia na temporada e derrotou o Manchester City por 2 a 1, dando um importante passo rumo ao título da competição.

A situação só não ficou ainda melhor para o Chelsea devido a outro resultado desta 31.ª rodada: fora de casa, o Tottenham virou nos minutos finais e ganhou do Swansea City por 3 a 1. Já o Liverpool decepcionou a sua torcida e apenas empatou com o Bournemouth por 2 a 2.

Os resultados, assim, deixaram o Chelsea na liderança com 72 pontos, sete a mais do que o Tottenham, vice-líder, 12 à frente do Liverpool e 14 do Manchester City. O Arsenal, por sua vez, ao derrotar o West Ham por 3 a 0 - com gols de Özil, Theo Walcott e Giroud - subiu para quinto com 54.

No esperado duelo entre o italiano Antonio Conte e espanhol Pep Guardiola, dois dos mais badalados treinadores da atualidade, Chelsea e Manchester City confirmaram as expectativas: fizeram um jogo movimentado, repleto de alternativas e chances criadas, definido apenas nos detalhes.

O embalo da torcida fez o Chelsea iniciar melhor e, logo aos nove minutos, Hazard recebeu cruzamento rasteiro e chutou sem força, mas a bola resvalou em Kompany e o goleiro Willy Caballero não conseguiu interceptá-la.

O jogo, então, mudou de cenário. Em desvantagem, o Manchester City passou a pressionar, contando principalmente com a boa movimentação de Agüero e David Silva. E, aos 25 minutos, após o time desperdiçar boas chances, Courtois foi sair jogando e tocou no pé do espanhol, que carregou, invadiu a área e bateu. O goleiro belga ainda defendeu, mas o argentino aproveitou a sobra e empatou.

Melhor depois do empate, o Manchester City seguiu criando e parecia que chegaria à virada até que, seis minutos depois, Fernandinho cometeu pênalti em Pedro. Caballero ainda defendeu o chute rasteiro, mas Hazard aproveitou o rebote de sua própria cobrança e marcou o segundo.

Na etapa final, por sua vez, as duas equipes seguiram criando e tiveram bem próximas de marcar. As boas atuações de Caballero e Courtois, contudo, asseguraram o placar por 2 a 1. Melhor para o Chelsea, que manteve boa vantagem na liderança e praticamente tirou o Manchester City da briga pelo título.

Já o Tottenham, depois de sair perdendo por 1 a 0 para o Swansea City, teve impressionante reação nos minutos finais e ganhou por 3 a 1. A equipe estava em desvantagem até os 43 do segundo tempo, quando Dele Alli, Heung-Min Son e Christian Eriksen garantiram o triunfo.

O Liverpool, por sua vez, não teve a mesma sorte. Também saiu perdendo e conseguiu a virada, com gols do brasileiro Philippe Coutinho e de Origi. Mas, aos 42 minutos do segundo tempo, Joshua King assegurou o empate para o Bournemouth.

Ainda nesta quarta-feira, em casa, o Hull City superou o Middlesbrough por 4 a 2, enquanto que o Southampton derrotou o Crystal Palace por 3 a 1.

Veja Também

Comentários