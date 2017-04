Checa de 17 anos e Schiavone se aproximam do Top 100 da WTA após levar títulos

Após uma semana sem as principais tenistas em quadra, a atualização desta segunda-feira do ranking da WTA apresentou apenas uma alteração entre as 50 primeiras colocadas. Assim, o grande destaque ficou com a ascensão das campeãs dos dois torneios disputados nesta semana, que se aproximaram do Top 100.

Apenas aos 17 anos, a checa Marketa Vondrousova faturou o título do Torneio de Biel e ascendeu 116 posições nesta atualização do ranking para atingir o 117º lugar. Já a italiana Francesca Schiavone, de 36 anos, levou a taça em Bogotá e alcançou a 104ª posição - na semana passada, ela era a apenas a número 168 do mundo.

Sem novidades nas primeira posições, o ranking da WTA continua sendo liderado pela alemã Angelique Kerber, com 7.335 pontos, seguida pela norte-americana Serena Williams, pela checa Karolina Pliskova, pela eslovaca Dominika Cibulkova, pela romena Simona Halep, pela espanhola Garbiñe Muguruza, pela britânica Johanna Konta, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela russa Svetlana Kuznetsova e pela norte-americana Madison Keys.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia "furou" o qualifying do Torneio de Bogotá e alcançou o Top 150 do ranking da WTA, atingindo a 149ª colocação - também na Colômbia, ela foi campeã do evento de duplas e atingiu a 170ª posição no ranking. Derrotada pela compatriota na rodada final do qualificatório, Teliana Pereira entrou no Top 200 e agora se tornou a número 195 do mundo.

No próximo fim de semana, serão disputados os duelos das semifinais da Fed Cup com os duelos Estados Unidos x República Checa e Bielo-Rússia x Suíça;

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Angelique Kerber (ALE) - 7.335 pontos

2.ª - Serena Williams (EUA) - 7.010

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.020

4.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 5.065

5.ª - Simona Halep (ROM) - 5.022

6.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 4.790

7.ª - Johanna Konta (GBR) - 4.330

8.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 4.290

9.ª - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 4.025

10.ª - Madison Keys (EUA) - 3.857

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.850

12.ª - Venus Williams (EUA) - 3.811

13.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.740

14.ª - Petra Kvitova (RCH) - 3.030

15.ª - Elena Vesnina (RUS) - 2.925

16.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - 2.475

17.ª - Barbora Strycova (RCH) - 2.130

18.ª - Samantha Stosur (AUS) - 2.120

19.ª - Kristina Mladenovic (FRA) - 2.080

20.ª - Kiki Bertens (HOL) - 1.988

149.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 390

195.ª - Teliana Pereira (BRA) - 263

