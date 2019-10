Chará sofre lesão na coxa direita e vai desfalcar o Atlético-MG

O Atlético Mineiro sofreu uma baixa para os seus próximos compromissos no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o atacante colombiano Yimmi Chará teve constatado estiramento no músculo anterior da coxa direita.

Chará se contundiu ainda no primeiro tempo do triunfo atleticano por 2 a 1 sobre o Ceará, domingo, no Independência, precisando ser substituído pelo técnico Rodrigo Santana. Nesta segunda, então, o clube confirmou a lesão do colombiano e informou que o jogador iniciou o processo de recuperação na fisioterapia. Porém, não realizou uma previsão sobre o período que o atleta precisará ficar afastado dos gramados.

Parece certo, porém, que Chará será desfalque ao menos nos dois jogos que o time fará nesta semana pelo Campeonato Brasileiro - o time receberá o Vasco na quarta-feira, no Independência, e depois vai visitar o Palmeiras no domingo, no Allianz Parque.

Ainda que sem qualquer indicação de quem vai substituir Chará, o Atlético-MG iniciou a preparação para encarar o Vasco com um treino na tarde desta segunda-feira. Os atletas que começaram jogando no fim de semana fizeram trabalho regenerativo na academia e os demais participaram de treinamentos técnicos e táticos em um dos campos da Cidade do Galo.

De qualquer forma, o venezuelano Otero é o favorito para receber uma chance de Santana como titular contra o Vasco, pois foi o escolhido para substituir Chará diante do Ceará, tendo se destacado no duelo, tanto que marcou o gol de empate do Atlético-MG no triunfo por 2 a 1.

Quem deve seguir no time é Nathan. O meia atuou improvisado como volante no fim de semana e garantiu ter se sentido bem na função, tendo, inclusive, recebido conselhos de Adílson, que recentemente precisou se aposentar dos gramados por problema no coração, passando a compor a comissão técnica do Atlético-MG.

"Fiquei muito feliz de participar do jogo desta maneira. Quem me ajudou muito foi o Adilson, me disse para fazer a leitura da jogada, tentar chegar antes. Agora, pretendo crescer e, se for para jogar nessa posição, estou à disposição", comentou Nathan.