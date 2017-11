Chapeconse é indicada para concorrer ao Prêmio Laureus, o 'Oscar do Esporte'

A Chapecoense foi indicada para concorrer ao Prêmio Laureus, considerado o "Oscar do Esporte", na categoria Melhor Momento do Ano. A reconstrução do time, o título catarinense conquistado nesta temporada e o retorno do lateral Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia área do fim do ano passado, aos gramados motivaram os organizadores a incluírem o clube brasileiro na lista de concorrentes.

Chamado pela organização como "Eternos campeões", o time disputa a indicação do mês de novembro com outros cinco candidatos. Desde agosto, seis fatos esportivos marcantes concorrem todos os meses a uma indicação ao prêmio final. Os cinco escolhidos disputam a honraria no próximo ano.

Segundo a organização do Laureus, a premiação é oferecida a todos que "comprovam qualidades como competição leal, esportividade, drama e dedicação, e visão muito além do placar ou do pódio".

Os vídeos contando a história dos concorrentes (em inglês) e a votação podem ser acessados através do link mylaureus.com.

Confira os concorrentes de novembro ao Prêmio Laureus:

O Arqueiro Sem Braços - Matt Stutzman supera a adversidade e vence arqueiros sem deficiência nos Campeonatos Nacionais dos EUA.

Eternos Campeões - O retorno milagroso de Alan Ruschel, que sobreviveu ao acidente do avião da Chapecoense e voltou a campo meses depois, como parte do renascimento do clube após o desastre aéreo.

Lutando Juntos - Davide Nicola, o técnico de futebol do Crotone, ajuda sua equipe a manter-se milagrosamente na Série A e pedala 1.300 km para homenagear o filho que faleceu em um acidente de ciclismo.

Do Cristal de Metanfetamina à Glória - A fantástica ascensão do saltador Luvo Manyonga, das profundezas da dependência das drogas ao topo do mundo.

O Buraco mais Longo - Ron Rutland e Adam Rolston concluem a jornada do buraco de golfe mais longo do mundo em 80 dias na Mongólia.

Meu Melhor Companheiro - A amizade de Jarryd Haines e Mark Smith comprova que as regras do futebol australiano são mais do que apenas um jogo