Chapecoense entra na Justiça e pede indenização por causa do acidente

A diretoria da Chapecoense entrou com um processo na 4ª Vara Cível de Chapecó contra a BISA Seguradora, empresa contratada pela companhia aérea LaMia no período do acidente aéreo ocorrido há exato um ano em Medellín, na Colômbia, e órgãos do governo boliviano.

Em comunicado publicado em seu site oficial, o clube catarinense "requer a condenação e o pagamento das indenizações decorrentes dos danos causados pelo acidente aéreo ocorrido em 29/11/2016".

A BISA alegou, em maio, que a apólice de seguro não estava em vigor por falta de pagamento e que seu contrato com a LaMia não previa voos para a Colômbia.

Em junho, o governo boliviano aprovou a apólice e indicou que a BISA deveria indenizar os parentes das 71 vítimas. O valor dividido deveria ser de US$ 25 milhões (cerca de R$ 80 milhões).

A tragédia aérea da Chapecoense completa um ano nesta quarta-feira. No dia 29 de novembro de 2016, 71 pessoas morreram no voo que levava o time até Medellín para a disputa do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Seis pessoas sobreviveram ao acidente, sendo três deles jogadores: Jakson Follmann, Neto e Alan Ruschel.