Chapecoense arrecada cerca de R$ 1 milhão para doar às famílias das vítimas

A Chapecoense divulgou nesta sexta-feira o balanço atualizado da arrecadação de valores para repassar aos familiares das vítimas da tragédia aérea com o avião da equipe, em novembro do ano passado. A diretoria tem em caixa o valor de R$ 961.563,98, oriundos de doações de torcedores, jogos beneficentes e de rendas líquidas de partidas.

Segundo o comunicado da diretoria, o maior montante recebido foi de R$ 641.116,46 da bilheteria do jogo contra o Palmeiras, no último dia 21, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Também estão na lista de entradas nos cofres do clube as rendas obtidas na partida beneficente do argentino D'Alessandro, em Porto Alegre, em dezembro (R$ 41 mil), mais o encontro entre Sport e Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro (R$ 96 mil), mais doações de pessoas e instituições.

A diretoria conta com pelo menos mais três entradas de recursos, duas delas oriundas da partida entre Brasil x Colômbia, no Rio, no último dia 25. A partida teve renda bruta de R$ 1,2 milhão. O valor líquido, abatido das despesas, é o que será destinado ao clube catarinense. Outro montante que virá do amistoso é a doação feita por empresas.

Segundo a TV Globo, as 13 anunciantes doaram somados R$ 3,8 milhões, mas segundo a Chapecoense, o valor ainda não está confirmado, pois falta definir o porcentual que será repassado às famílias. A Chapecoense aguarda também a renda do amistoso promovido por Zico, no estádio do Maracanã, no Rio, em dezembro. O montante ainda não foi divulgado.

O clube pretende dividir igualmente o total arrecadado entre as famílias das 67 vítimas brasileiras do voo. Mesmo jornalistas e convidados que não tinham vínculo com a Chapecoense vão receber o valor.

Confira como se chegou ao total de R$ 961.563,98 em arrecadações:

- Da partida amistosa entre Chapecoense x Palmeiras, dia 21 de janeiro, o valor repassado às famílias será de R$ 641.116,46

- Sport x Figueirense, pelo Brasileirão de 2016, R$ 96.840,00 foram arrecadados;

- "Lance de Craque", promovido por D'Alessandro, em dezembro, de R$ 41.724,03;

- Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que destinou ao clube os valores arrecadados dos julgamentos realizados no mês de dezembro, foram R$ 36.500,00;

- Da Florida Cup, R$ 93.300,00;

- Fundação Cásper Líbero, R$ 4.000,00;

- Por fim, de valores diversos, o clube recebeu R$ 48.083,49

Confira os recursos confirmados, mas ainda não depositados para a Chapecoense:

- Renda do "Jogo das Estrelas", promovido por Zico em 28 de dezembro de 2016;

- Renda do "Jogo da Amizade", disputado entre Brasil e Colômbia no dia 25 de janeiro de 2017;

- Doações de empresas, também no jogo Brasil x Colômbia - questão que ainda está aberta pelo porcentual que será repassado às famílias

