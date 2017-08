Cesar Cielo é terceiro e Gabriel Santos vence os 100 metros no Troféu José Finkel

Cesar Cielo ficou com a medalha de bronze nesta quinta-feira na final dos 100 metros livre do Troféu José Finkel, que está sendo realizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Recordista mundial da prova, ele dividiu a terceira colocação com Marcelo Chierighini, com o tempo de 49s47.

Uma das disputas mais aguardadas do Troféu José Finkel, especialmente depois do Brasil conquistar a prata no revezamento 4x100 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste, a prova foi vencida por Gabriel Santos, que fechou com o tempo de 49s06. O único no pódio que não integrava o quarteto na Hungria foi Pedro Spajari, segundo com 49s13.

Quem também teve grande desempenho foi Etiene Medeiros. Depois de se tornar na Hungria a primeira brasileira a conquistar um título mundial em piscina longa (50 metros), ela venceu nesta quinta-feira os 50 metros costas com o tempo de 28s44, deixando para trás Andrea Berrino (28s73) e Natalia de Luccas (29s59).

Em outra prova envolvendo um medalhista no Mundial, Felipe França levou a melhor e ganhou os 50 metros peito com o tempo de 27s27. Prata na Hungria, João Gomes Júnior repetiu a posição ao marcar 27s31, enquanto que Felipe Lima (27s38) completou o pódio.

Ainda nesta quinta-feira, entre as provas masculinas, Guilherme Guido venceu os 50 metros costas com o tempo de 25s19 - Nathan Bighetti (25s63) e Gabriel Fantoni (25s75) completaram o pódio. Nos 200 metros borboleta, Leonardo de Deus levou o ouro (1min56s79).

E, no feminino, Larissa Oliveira ganhou os 100 metros livre ao marcar 54s93, deixando Manuella Lyrio (55s84) em segundo e Daynara de Paula (55s91) em terceiro. Jhennifer Conceição venceu os 50 metros peito, com o tempo de 31s09, enquanto que Joanna Maranhão faturou os 200 metros borboleta (2min10s41).

