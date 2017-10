Cerimônia de premiação dos Jogos Abertos de Campo Grande acontece nesta sexta

Após 30 dias de competição, a 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, realizada pela prefeitura para mais de 1.300 atletas chega ao fim com a entrega da premiação que acontece nesta sexta-feira (06.10) às 19h, no auditório da Casa da Esplanada Ferroviária. A campeã geral é a equipe da UCDB que venceu em 7 modalidades e conquistou o primeiro lugar com 100 pontos.

Entre os premiados estão a equipe do Rádio Clube que conquistou o segundo lugar na classificação geral com 35 pontos e o terceiro lugar ficou com a AABB, com 28 pontos. Além de medalhas, os três primeiros colocados de cada modalidade receberão troféus.

Com 13 vitórias consecutivas, a equipe da UCDB comemora. “A vitória é o conjunto da dedicação dos atletas, dos professores e da instituição. Um fator está ligado ao outro”, afirmou Luiz Magalhães, coordenador de Esportes da UCDB. Além dos Jogos Abertos, os atletas da Instituição participam dos Jogos Universitários (Jubs).

“Nós temos muitos atletas destaques que estão competindo na primeira divisão dos Jogos Universitários. Entre os resultados de 2016 está o judô feminino que ficou em segundo lugar no Jubs e o basquete feminino que já foi vice- campeão dos Jubs”, finalizou Luiz.

No ano passado, a UCDB foi premiada como campeã geral da competição, com 68 pontos, conquistando o 12º título consecutivo conquistado pela Universidade. Os Jogos são promovidos pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) que também realiza neste mês de outubro os Jogos dos Servidores Municipais. Acompanhe pelo site as informações esportivas da Capital. http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/

Serviço:

Cerimônia de entrega de medalhas – Jogos Abertos de Campo Grande

Dia – 6 de outubro (sexta-feira)

Local – Auditório da Casa da Esplanada Ferroviária, às 19h – Av Calógeras, 3065 – Centro

