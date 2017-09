Centro Olímpico sedia competição de Atletismo neste sábado

O fim de semana será de muita atividade esportiva na Capital com a competição da 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, que movimenta mais de mil participantes em 2017. Entre os dias 16 e 17, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza as provas de atletismo, ciclismo, tênis de mesa e xadrez, além do futsal e basquete.

No sábado inicia o atletismo, no Centro Olímpico da Vila Nasser. A competição acontece das 14h às 18h e continuam no domingo das 8h às 12h, com as provas de 110 m com barreiras, salto em altura, lançamento do dardo, 100 m com barreiras, salto triplo, arremesso do peso e salto em distância.

A prova de ciclismo começa às 14h do sábado e continua no domingo a partir das 8h. A competição acontecerá no Residencial Bella Galuna, onde os atletas farão as provas de Resistência 1h mais 1 volta, a Contra Relógio, sendo 10km masculino e 7km feminino, e a prova de 35km masculino e 17km feminino. Todas as baterias terão largada na Avenida Mário Madeira esquina com Rua Gaia.

O tênis de mesa e o xadrez terão início às 12h30 do sábado e continuam no domingo, a partir das 8h. O tênis de mesa acontecerá na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.068. Já o Xadrez será na Associação Campo-grandense de Professores (ACP), que fica na Rua 7 de Setembro, nº 693.

