Ceni pode usar Gilberto e Pratto juntos no São Paulo para encarar o Corinthians

Com a necessidade de vencer por um placar elástico e com desfalques no ataque do São Paulo, o técnico Rogério Ceni pode escalar Gilberto e Lucas Pratto juntos, como principal novidade para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no Itaquerão, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

No primeiro jogo, realizado domingo passado, o time alvinegro venceu por 2 a 0, no Morumbi. Assim, para chegar na decisão do torneio estadual, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença ou dois gols e superar o rival nos pênaltis.

Ceni não poderá contar com Morato, titular diante do Cruzeiro, mas que não foi inscrito pelo São Paulo no Paulistão, e também com Wellington Nem, recém-operado e que ficará fora do time por pelo menos um mês.

Pratto é nome certo na equipe e a dúvida fica sendo quem jogará ao seu lado no ataque. As principais opções são Gilberto, Thomaz e Luiz Araújo. Artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols, Gilberto é o favorito, embora sua entrada no time obrigue o treinador a fazer algumas mudanças táticas - ou ele terá que jogar fora de posição.

"Eu falo sempre que o jogador que se escala. O Gilberto vem fazendo um bom Paulista, e o Pratto é um jogador diferenciado, super talentoso. A gente vai testando e pode acontecer. O Gilberto entrou bem no jogo, conseguiu lances perigosos e então passa a ser uma possibilidade", disse Ceni, após a partida contra o Cruzeiro.

Luiz Araújo chegou a ser titular, mas caiu de rendimento nos últimos jogos e não faz gols há oito jogos. Thomaz já marcou um gol pela equipe - na goleada por 5 a 1 sobre o Linense - , mas ainda não está 100% fisicamente, pois chegou recentemente do Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Em relação ao restante do time para o clássico, muito mistério. Jucilei reclama de dores musculares e não tem presença assegurada. Na lateral direita, sem Buffarini e Araruna, machucados, e Bruno, que foi cortado da lista dos inscritos, Ceni deve escalar Wesley no setor.

O elenco treina na tarde deste sábado, sem a presença da imprensa. O time que deve enfrentar o São Paulo deverá ser formado com Renan Ribeiro; Wesley, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Cueva, Lucas Pratto e Gilberto.

