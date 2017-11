Ceni agradece carinho da torcida do Fortaleza e já mira título cearense

O técnico Rogério Ceni - Divulgação

Confirmado como novo técnico do Fortaleza na última sexta-feira, Rogério Ceni celebrou o carinho recebido pelos torcedores. Em vídeo divulgado pelas redes sociais do clube, o ídolo são-paulino se manifestou pela primeira vez após o acordo e projetou voos altos para 2018, quando a equipe viverá o ano de seu centenário.

"Quero agradecer o carinho, a manifestação de todos vocês, dizer que é um prazer e um orgulho para mim estar junto com vocês em um ano tão especial como vai ser 2018, o ano do centenário do Fortaleza. E espero que a gente possa, juntos - eu, vocês, toda a direção do Fortaleza -, fazer um ano especial, diferente", declarou.

Ceni deixou claro que o primeiro objetivo para 2018 será o título cearense, seguido de uma boa campanha na Série B para tentar recolocar o clube na elite. "Quem sabe, podemos largar com um titulo cearense. Depois, trabalhar muito para fazer o melhor que pudermos na Série B do Campeonato Brasileiro."

Esta será a segunda oportunidade de Rogério Ceni no comando de um time de futebol depois que parou de jogar. Ele esteve à frente do São Paulo na primeira metade desta temporada e obteve 49,5% de aproveitamento em 37 jogos: 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas. A ideia da diretoria do Fortaleza é que, além da experiência, o ex-goleiro possa trazer ainda mais visibilidade ao clube.

"Quero mandar um recado aos sócios-torcedores do Fortaleza, que dobraram praticamente desde o acesso para a Série B e já são 12 mil. Meu objetivo é que cheguemos a 20 mil sócios-torcedores. É um desafio que espero colaborar para que aconteça, ao lado de todo o elenco", projetou Ceni.