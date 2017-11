Cenário paradisíaco de Bonito é palco para Brasil Challenge MTB em 2018

Os atrativos são perfeitos para quem gosta de esporte. Entre as opções de atividades estão mergulho, trekking, rapel e ciclismo. - Divulgação

Os competidores da Brasil Challenge MTB em Bonito terão a oportunidade de desfrutar das paisagens naturais de um dos roteiros do ecoturismo mais procurados do mundo. Além de pedalar por trilhas entre a natureza, poderão aproveitar diversas atrações que a cidade oferece: rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas. Com vegetação que vai do Cerrado a Mata Atlântica, o município está localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 300 quilômetros da capital Campo Grande, no complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena.

Os atrativos são perfeitos para quem gosta de esporte. Entre as opções de atividades estão mergulho, trekking, rapel e ciclismo. A cidade já entrou no roteiro nacional dos grandes eventos esportivos e a Brasil Challenge MTB passa a integrar esse conjunto. “Com a realização da Brasil Challenge MTB em Bonito vamos promover o turismo esportivo e fomentar a economia nos mais diversos setores”, afirma o diretor-executivo do evento, Thiago Mol.

Considerada uma das principais competições de mountain bike do País, a Brasil Challenge MTB será disputada na cidade entre os dias 28 e 31 de março do próximo ano, com estimativa de participação de 400 atletas. Os percursos a serem percorridos pelos ciclistas ainda serão divulgados, mas, conforme a organização, todos os trechos terão início e fim em Bonito.

Passeios - Para quem gosta do conjunto esporte e natureza, uma das opções de passeio é o “Bike Tour no Rio Sucuri”. Com duração de aproximadamente duas horas, o passeio é feito entre a mata fechada e é ideal para observar os animais da região e tomar banho de cachoeira no final do percurso. Outra possibilidade é a atração “Mergulho do Rio da Prata”, onde é possível observar peixes como dourados, piraputangas, piaus, corimbas, pacus cacharas e pintados. Pela transparência da água e pela profundidade de oito metros, o mergulho costuma agradar os ecoturistas mais experientes.

A atração “Abismo Anhumas” é mais uma que agrada 100% dos visitantes. Ao olhar a caverna de cima não dá para imaginar a imensidão que ela tem. A pequena fenda no chão é apenas o início do rapel de 72 metros e a descida é equivalente a um prédio de 26 andares. No final tem um deck flutuante sobre um lago de águas cristalinas, que chega a 80 metros de profundidade com largura de um campo de futebol. Dezenas de cones de calcário formados há milhares de anos compõem o lago, com formações que atingem até 20 metros de altura. Para observá-los basta entrar na água de temperatura média de 18º C. Para muitos, a sensação é a mesma que voar num ambiente surreal e onírico.

As opções de atrativos turísticos são diversas no complexo da Serra da Bodoquena, que além de Bonito une os municípios do Jardim e Bodoquena. Nessas outras duas cidades também há passeios ecológicos como a “Caminhada da Boca da Onça”, a maior cachoeira de Mato Grosso do Sul, com 156 metros de altura. A atração fica em Bodoquena e os apreciadores radicais vão até lá percorrendo trilhas, passando por outras cachoeiras cristalinas, pelo Rio Salobra e por pontos de banhos em piscinas naturais. Lá, há a possibilidade de fazer o rapel de 90 metros de altura. Uma plataforma de 34 metros de comprimento projeta-se no abismo proporcionando uma descida repleta de adrenalina pelo paredão com inúmeras grutas e um magnífico visual sobre o canyon do Rio Salobra.

Já no municípios de Jardim, uma das opções mais procuradas é o “Buraco das Araras”. Em meio ao cerrado, a dolina tem 100 metros de profundidade, 160 de diâmetro e 500 de circunferência. 135 espécies de aves catalogadas vivem lá, entre elas as araras vermelhas que adotaram a fenda como lar e se tornaram as principais atrações naturais. No interior do “Buraco das Araras” a fauna e a flora são bem particulares. Entre os habitantes têm ainda os jacarés da espécie papo amarelo que ficam num grande lago.

Mais detalhes sobre os passeios e as formas de adquirir os ingressos podem ser encontrados no site www.bonitoway.com.br.

Provas Brasil Challenge MTB - Foram preparadas duas opções de provas na Brasil Challenge MTB em Bonito. A primeira dividida em três dias nas categorias dupla ou solo, com um total de 210 km separados em trajetos de 60 km (29 de março), 90 km (30 de março) e outros 60 km (31 de março).

A segunda opção é a prova MTB de um dia, apenas na modalidade individual. A corrida será na sexta-feira (30 de março), e homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação Mato Grosso do Sul de Ciclismo (FMSC) como etapa do ranking brasileiro de mountain bike maratona. Na modalidade, esportistas podem escolher entre os percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km).

Inscrições - Ciclistas profissionais, amadores e todos os amantes do esporte podem se inscrever nas provas. As vagas são limitadas (100 para a prova de três dias e 300 para a prova de um dia). As inscrições estão abertas e podem ser feitas em lotes diferenciados. Os detalhes sobre valores e formas de pagamento podem ser conferidos no site brasilchallengemtb.com.

Embaixadores - Abraão Azevedo (Distrito Federal), Edicarlos “Rosinha” (Minas Gerais), Kilder di Melo (Minas Gerais), Marconi Ribeiro (Distrito Federal) e Rodrigo Nunes (Distrito Federal) são os primeiros atletas embaixadores da Brasil Challenge MTB em Bonito. Eles colocaram nas redes sociais códigos promocionais que dão 15% de desconto na inscrição para o público geral.

A Brasil Challenge MTB conta com o apoio dos parceiros Nutry, La Maglia Cycling Wear e Livon Bikes.

Confira a programação da Brasil Challenge MTB em Bonito

27/03/2018

Recepção dos atletas

28/03/2018

Recepção dos atletas

Congresso técnico

Warmup (prólogo) – 7 km

29/03/2018

1º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

30/03/2018

2º dia de prova (individual ou dupla) – etapa rainha – 90 km

Prova MTB de um dia – percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km)

31/03/2018

3º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

1/04/2018

Dia livre para ciclistas e familiares