Celtics vence o Cavaliers e acirra briga pela liderança do Leste

A disputa pelo primeiro lugar da classificação do Leste está cada vez mais aberta, principalmente depois da vitória do Boston Celtics sobre o Cleveland Cavaliers, por 103 a 99, no principal jogo da rodada de quarta-feira à noite na NBA. Na tabela, o líder Cavaliers aparece apenas com duas vitórias a mais que o Celtics, segundo colocado.

Faltando ainda 23 partidas para o Cavaliers e 21 para o Celtics, ambos têm seus trunfos. O atual campeão, claro, confia em LeBron James, que alcançou mais um 'triple-double' na carreira, com 28 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Kyrie Irving também foi bem em Boston, com 28 pontos.

Mas o craque da noite foi mais uma vez o baixinho Isaiah Thomas, que anotou 31 pontos, sendo três para virar o placar, a 49s do fim, e outros dois para desempatá-lo, a 28s do estouro do cronômetro. Com média de 29,6 pontos por partida, ele é o segundo cestinha da temporada.

Mas não é só no Leste que liderança está em aberto. No Oeste, a briga também esquentou.

Com uma cesta de Kawhi Leonard a 2s4 do estouro do cronômetro, o San Antonio Spurs conseguiu uma dura vitória sobre o Indiana Pacers, por 100 a 99. O astro da franquia californiana terminou a partida com 31 pontos e 10 rebotes, em mais uma atuação de gala.

A vitória foi a quinta seguida do Spurs, que chegou a 46, contra 13 derrotas. A equipe briga pelo primeiro lugar do Oeste contra o Golden State Warriors, que folgou na rodada e aparece com 60 vitórias e 10 derrotas. A perspectiva do Spurs terminar na frente cresceu devido à lesão de Kevin Durant, que desfalcará o Warriors por um mês.

Em terceiro, o Houston Rockets também sonha. Na quarta-feira à noite, conseguiu grande vitória - sua 43.ª - sobre o Los Angeles Clippers, por 122 a 103, na casa do rival. James Harden fez 26 pontos, mas, com três rebotes, passou longe de mais um triple-double.

O brasileiro Nenê também foi muito bem. Anotou 16 pontos saindo do banco de reservas e conseguiu um double-double graças aos 10 rebotes que colheu em 22 minutos em quadra. Dessa vez ele não fez cestas de três pontos, mas seus companheiros compensaram: anotaram 20.

Com a derrota, o Clippers aparece em quinto, tendo perdido a chance de ultrapassar o Utah Jazz, outro que perdeu na rodada. Mesmo com o Jazz jogando em casa, só deu Minnesota Timberwolves, vitorioso por 107 a 80.

Sem DeMarcus Cousins, suspenso por excesso de faltas técnicas, o New Orleans Pelicans fez 109 a 86 sobre o Detroit Pistons, na primeira vitória do Pelicans desde a chegada do seu novo astro - e exatamente sem ele. Anthony Davis brilhou com 33 pontos e 14 rebotes.

Já em Toronto, o Raptors foi superado pelo Washington Wizards por 105 a 96. Os brasileiros nem atuaram pela franquia canadense. Lucas Bebê perdeu espaço na rotação para Serge Ibaka, autor de 22 pontos contra o Wizards. O duelo deixo o time da capital em terceiro no Leste, passando exatamente o Raptors - ambos têm 36 vitórias, mas o Wizards jogou menos vezes.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 90 x 101 New York Knicks

Toronto Raptors 96 x 105 Washington Wizards

Atlanta Hawks 100 x 95 Dallas Mavericks

Miami Heat 125 x 98 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 103 x 99 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 98 x 110 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 109 x 86 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 100 x 99 Indiana Pacers

Utah Jazz 80 x 107 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 103 x 122 Houston Rockets

Sacramento Kings 100 x 109 Brooklyn Nets

Acompanhe a rodada desta quinta-feira na NBA:

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

