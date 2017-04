Celtics e Wizards vencem em casa e ficam a um triunfo das semifinais do Leste

Boston Celtics e Washington Wizards fizeram valer o fator quadra, venceram os seus respectivos jogos disputados na noite desta quarta-feira pelos playoffs da NBA e agora estão a apenas um triunfo de garantirem vaga nas semifinais da Conferência Leste. O time de Massachusetts, que havia sido derrotado nos dois primeiros duelos com o Chicago Bulls nesta fase da liga de basquete dos Estados Unidos, obteve a terceira vitória seguida sobre o rival ao batê-lo por 108 a 97. Já a equipe da capital norte-americana superou o Atlanta Hawks por 103 a 99.

Desta forma, Celtics e Wizards abriram 3 a 2 na série melhor de sete partidas contra os seus rivais e terão a chance de assegurar classificação à próxima fase dos playoffs na sexta-feira, quando farão o sexto jogo de cada um nesta fase. Desta vez, porém, o líder do Leste na temporada regular da competição terá de jogar em Chicago, enquanto a equipe de Washington irá até Atlanta.

Caso os mandantes consigam fazer valer o fator quadra, forçarão um sétimo e último confronto que está pré-agendado para acontecer no domingo, em Boston e na capital dos Estados Unidos.

Atuando em seu ginásio nesta quarta-feira à noite, o Celtics foi liderado principalmente por Isaiah Thomas e Avery Bradley, que terminaram como cestinhas da equipe, com 24 pontos cada um, enquanto Al Horford também teve atuação importante para a equipe da casa, com 21 pontos e nove assistências.

Pelo lado do Bulls, Dywane Wade foi disparado o maior destaque. Além de ter feito 26 pontos e se garantido como cestinha do confronto, anotou um "double-double" ao pegar 11 rebotes. Para completar, ele contabilizou oito assistências.

Entretanto, o aproveitamento ofensivo do restante da equipe esteve bem abaixo do de Wade, pois Jimmy Butler e Robin Lopez, com 14 pontos cada um, foram os segundos maiores cestinhas do Bulls. Já o brasileiro Cristiano Felício atuou por apenas 15 pontos pela equipe de Illinois, nos quais marcou seis pontos, pegou quatro rebotes e fez duas assistências.

No confronto realizado na capital norte-americana, o Wizards acabou triunfando depois de ter deslanchado principalmente a partir do terceiro período, no qual fez 30 pontos depois de ter ficado atrás no placar durante quase toda primeira metade do duelo.

E os principais responsáveis por esta reação foram Bradley Beal, cestinha da equipe, com 27 pontos, e John Wall, autor de um "double-double" de 20 pontos e 14 assistências. Com os dois sendo decisivos e uma boa atuação coletiva, o time de Washington conseguiu ofuscar Dennis Schroder, cestinha do confronto pelo Hawks, com 29 pontos, 15 deles contabilizados por meio de bolas da linha de três.

Paul Millsap, com um "double-double" de 21 pontos e 11 rebotes, foi o outro principal nome do time visitante, que agora se vê obrigado a vencer em casa, nesta sexta-feira, em duelo com o Wizards, às 20h30 (de Brasília), para seguir vivo nos playoffs. O mesmo vale para o Bulls, que na mesma noite entra em quadra com o apoio dos seus torcedores, a partir das 21 horas, contra o Celtics.

JOGOS DESTA QUINTA - Os playoffs da NBA seguem nesta quinta-feira com mais dois jogos. Liderando a série melhor de sete contra o Milwaukee Bucks por 3 a 2, o Toronto Raptors atuará na casa do adversário, às 20 horas (de Brasília), com chance de garantir vaga nas semifinais da Conferência Leste. Já o San Antonio Spurs, que também lidera sua série por 3 a 2, enfrenta o Memphis Grizzlies, às 22h30, na quadra do adversário, na luta para avançar às semifinais do Oeste.

