Celtics bate Nets e obtém 13ª vitória seguida; Rockets perde jogo e topo do Oeste

O Boston Celtics continua imparável na NBA. Em um dos três duelos realizados na rodada desta terça-feira à noite pela liga de basquete dos Estados Unidos, o time de Massachusetts emplacou a sua 13ª vitória seguida ao bater o Brooklyn Nets por 109 a 102, em Nova York, onde Kyrie Irving liderou o time visitante usando uma máscara para proteger o rosto depois de ter sofrido uma pequena fratura na face na semana passada.

O ex-jogador do Cleveland Cavaliers foi o cestinha do confronto, com 25 pontos, e ainda contabilizou cinco assistências e três rebotes para a sua equipe, que agora passou a ostentar 13 triunfos em 15 partidas disputadas. Assim, o time vai disparando na liderança da Conferência Leste, que tem o Detroit Pistons como segundo colocado, com dez vitórias em 13 jogos.

Já o Nets amargou a sua nona derrota em 14 confrontos nesta temporada regular e está na 13ª e antepenúltima posição desta mesma conferência, na qual figura à frente apenas do Chicago Bulls e do lanterna Atlanta Hawks.

De volta ao time depois de ter desfalcado o Celtics na partida contra o Charlotte Hornets, devido à fratura recente que sofreu ao levar uma cotovelada acidental de Aron Baynes, seu companheiro de time, Irving igualou nesta terça à noite a sua segunda melhor marca ofensiva desta temporada com os 25 pontos que marcou.

O astro, porém, não foi o único destaque do time de Boston, que teve Al Horford (17 pontos e 11 rebotes) e Marcus Morris (21 pontos e 10 rebotes) contabilizando dois dígitos em dois fundamentos, além de Jayson Tatum marcando 18 pontos.

Pelo lado do Nets, o reserva Joe Harris acabou terminando o jogo como cestinha da equipe, com 19 pontos, sendo 15 deles por meio de arremessos da linha dos três durante os 20 minutos em que esteve em quadra.

ROCKETS É SURPREENDIDO - Se o Celtics manteve a sua grande fase, o Houston Rockets foi surpreendido em casa em outro jogo da rodada desta terça-feira à noite na NBA. A equipe, que vinha de seis vitórias seguidas, caiu diante do Toronto Raptors por 129 a 113 e o resultado lhe custou a perda da liderança da Conferência Oeste, agora nas mãos do Golden State Warriors, atual campeão da NBA, que na quinta-feira travará um duelo de líderes de conferência contra o Celtics, em Boston.

Agora com quatro derrotas em 15 jogos, o Rockets caiu como mandante mesmo contando com 38 pontos e 11 assistências de James Harden, cestinha do confronto. A equipe ainda teve Trevor Ariza marcando 20 pontos e Clint Capela fazendo um "double-double" de 11 pontos e 11 rebotes.

Entretanto, a equipe canadense exibiu uma melhor atuação coletiva, liderada por DeMar DeRozan, autor de 27 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Kyle Lowry, por sua vez, também se destacou com um "double-double" de 19 pontos e dez assistências, sendo que CJ Miles somou a mesma pontuação após começar entre os reservas.

Pelo Rockets, o brasileiro Nenê acabou não atuando por decisão técnica, enquanto o seu compatriota Lucas Nogueira jogou por apenas cinco minutos pelo Raptors, período em que conseguiu ajudar a sua equipe com dois rebotes.

O expressivo resultado levou o Raptors ao quarto lugar da Conferência Leste, agora com oito vitórias em 13 jogos disputados, mesmo retrospecto do Washington Wizards, terceiro colocado nos critérios de desempate.

Na outra partida realizada na rodada desta terça-feira na NBA, o San Antonio Spurs venceu o Dallas Mavericks por 97 a 91, também fora de casa, no confronto texano da noite. Com o triunfo, o time visitante chegou à nona vitória em 14 partidas e se garantiu na terceira posição do Oeste, enquanto o Mavericks, lanterna desta conferência, amargou a sua 13ª derrotas em 15 jogos.

LaMarcus Aldridge, com 32 pontos, foi o grande nome do triunfo do Spurs, enquanto o calouro Dennis Smith Jr se destacou pela equipe da casa com 27 pontos.

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

