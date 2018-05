Celtics atropela o Cavaliers no primeiro jogo da final do Leste da NBA

Impulsionado principalmente por grandes atuações de Jaylen Brown e Marcus Morris, além de contar com um bom desempenho de Al Horford, o Boston Celtics arrasou o Cleveland Cavaliers por 108 a 83, em casa, neste domingo, no Jogo 1 da final da Conferência Leste da NBA.

Brown foi o cestinha da partida, com 23 pontos, e ainda apanhou oito rebotes, enquanto Morris contabilizou um "double-double" de 21 pontos e dez rebotes. Já Horford contribuiu com outros 20 pontos pelos anfitriões, que massacraram principalmente nos dois primeiros períodos e fecharam a metade inicial do confronto com uma vantagem de 61 a 35.

O Cavaliers ainda esboçou uma reação no terceiro período, no qual diminuiu em 11 pontos esta larga vantagem, mas voltou a ser dominado pelo rival no último quarto e ficou longe de ameaçar o triunfo da equipe de Massachusetts.

Grande astro do time de Cleveland, LeBron James esteve abaixo do seu nível habitual na parte ofensiva e somou apenas 15 pontos, além de ter distribuído nove assistências e apanhado sete rebotes. Já Kevin Love foi o cestinha dos visitantes, mas com somente 17 pontos, sendo que ainda contabilizou oito rebotes.

E realmente o Cavaliers foi muito infeliz nos arremessos. Errou nada menos do que as suas primeiras 14 tentativas em chutes da linha dos três pontos e terminou a primeira metade da partida com um aproveitamento ofensivo pífio de 32%. Essa foi, por sinal, a maior diferença negativa de pontos que LeBron amargou ao término de um segundo quarto de um confronto válido por um playoff da NBA.

Após o massacre deste domingo, a segunda partida da série melhor de sete duelos da decisão do Leste será disputada na terça-feira, novamente em Boston, onde a equipe de Cleveland precisará reagir para aumentar as suas chances de seguir sonhando com a passagem à grande final da NBA.

Quem levar a melhor nesta série terá pela frente o ganhador da decisão da Conferência Oeste, que será aberta nesta segunda-feira com a partida entre Houston Rockets e Golden State Warriors, às 22 horas (de Brasília), em Houston.