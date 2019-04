Cefat comemora Dia da Família e apresenta novos aparelhos nesta terça-feira

O Centro de Formação de Atletas Professora Rose Rocha (Cefat) fará nesta terça-feira (23) o Dia da Família, reunindo atletas da Ginástica Artística e seus familiares a partir das 14h. O momento de descontração será também de apresentação dos novos equipamentos doados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Segundo a Coordenadora do Cefat, Elaine Nagano, pais e alunos irão participar de um circuito onde passarão nos aparelhos praticados pelos filhos. “é um momento de família, de vivenciar os desafios dos filhos e também uma prestação de contas mostrando os aparelhos adquiridos”, afirmou.

Ao todo, 7 aparelhos femininos e masculinos foram instalados no Cefat além de diversos acessórios que foram doados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) a Federação de Ginástica do Mato Grosso do Sul, que em parceria com a Prefeitura de Campo Grande disponibiliza os equipamentos no Centro de Formação de Atletas (Cefat).

Os aparelhos são: mesa de salto, paralela simétrica, barra, paralelas assimétricas, argola, trave, colar de proteção salto, trampolim, esteira e colchões de diversas medidas. A solicitação dos aparelhos à Confederação já havia sido feita pela professora Rose Rocha (in memorian), quando estava na presidência da Federação.