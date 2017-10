CBF volta a ser multada por homofobia da torcida do Brasil nas Eliminatórias

Às vésperas da disputa de uma série de compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a Fifa anunciou nesta segunda-feira várias punições à federações nacionais por causa do mau comportamento dos seus torcedores. E a CBF não escapou de ser multada por gritos homofóbicos de parte da torcida da seleção brasileira, dessa vez no duelo com o Equador, em 31 de agosto.

A Fifa multou a CBF em 10 mil francos suíços (cerca de R$ 33 mil) pelo comportamento no triunfo por 2 a 0 do Brasil na partida disputada na Arena do Grêmio. Além disso, ainda que sem detalhar o ocorrido, apontou que a cerimônia pré-jogo não ocorreu como exigido.

Anteriormente, a CBF havia sido punida pelos cânticos homofóbicos em outros três jogos da seleção como mandante nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante de Colômbia, Bolívia e Paraguai.

A tentativa da Fifa de reprimir os insultos aos homossexuais provocaram punições para outras seis federações nesta segunda-feira. A Argentina foi condenada a pagar 65 mil francos suíços (R$ 213 mil), o Panamá recebeu multa de 50 mil francos suíços (R$ 164 mil), o Chile de 35 mil francos suíços (R$ 114 mil), Hungria e Equador de 20 mil francos suíços (R$ 65 mil) cada, e o México de 10 mil francos suíços (R$ 33 mil).

Na América do Sul, a federação do Uruguai recebeu uma multa de 25 mil francos suíços (R$ 82 mil) por "cânticos insultantes" no jogo em que foi mandante contra a Argentina.

OUTRAS PUNIÇÕES - A Fifa também anunciou uma multa de 32 mil francos suíços (R$ 105 mil) para a Alemanha após cerca de 200 torcedores entoarem cânticos de conotação nazista em uma partida como visitante contra a República Checa. A punição também se deu por invasão de campo e uso de sinalizadores. A República Checa não escapou de punição, sendo multada em 5 mil francos suíços (R$ 16 mil) pela confusão provocada por torcedores.

A Romênia foi proibida de jogar uma partida no Estádio Nacional de Bucareste, além de ter sido multada. As federações do Irã, de Montenegro, da Nigéria e do Gabão também receberam punições financeiras da Fifa nesta segunda-feira.

