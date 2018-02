CBF divulga tabela do Brasileirão; campeão Corinthians pega Fluminense na estreia

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, após a realização do Conselho Arbitral com os 20 clubes participantes, a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2018. Neste ano, por causa da Copa do Mundo, o torneio começará em abril, um mês antes do habitual, e terá uma paralisação de 34 ou 35 dias em junho e julho durante o Mundial na Rússia. A 38.ª e última rodada será em 2 de dezembro (domingo).

O início do Brasileirão está marcado para o dia 14 de abril, um sábado, e a primeira rodada prossegue no domingo e na segunda-feira. O destaque é o duelo do campeão Corinthians contra o Fluminense, no estádio Itaquerão, em São Paulo - por coincidência, foi neste duelo em 2017 que o clube paulista assegurou o título com uma vitória por 3 a 1. O vice Palmeiras jogará fora de casa, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo.

Dos quatro clubes que conseguiram o acesso da Série B, dois farão suas estreias em casa na volta à elite nacional. O Internacional receberá o Bahia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e o campeão América-MG jogará contra o Sport, em Belo Horizonte. Já Ceará e Paraná serão visitantes contra Santos e São Paulo, respectivamente. A primeira rodada ainda terá: Cruzeiro x Grêmio, Atlético Paranaense x Chapecoense, Vitória x Flamengo e Vasco x Atlético Mineiro.

Com a Copa do Mundo, os clubes que tiverem jogadores na seleção brasileira de Tite poderão contar com eles até a sexta rodada, que terminará no dia 21 de maio, data da apresentação do grupo para os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O Brasileirão terá 12 rodadas até a paralisação para o Mundial, que começará no dia 14 de junho, uma quinta-feira - data dos últimos jogos desta 12.ª jornada.

A retomada das partidas será três dias depois da final da Copa, em 18 de julho (quarta-feira). Nesta rodada já teremos alguns clássicos estaduais - como Santos x Palmeiras, Vasco x Fluminense e Cruzeiro x América-MG - e outros destaques como Flamengo x São Paulo, Corinthians x Botafogo e Grêmio x Atlético Mineiro.

As eleições no Brasil, em outubro, também influenciarão a tabela do Brasileirão. O primeiro turno eleitoral será no dia 7, um domingo, o que fará com que a 28.ª rodada seja antecipada para os dias 4, 5 e 6. O mesmo vale para o segundo turno, marcado para o dia 28, também em um domingo - assim, os jogos da 31.ª rodada serão nos dias 25, 26 e 27.

Confira a primeira rodada do Brasileirão:

Cruzeiro x Grêmio

Atlético-PR x Chapecoense

América-MG x Sport

Vitória x Flamengo

Vasco x Atlético-MG

Botafogo x Palmeiras

São Paulo x Paraná

Santos x Ceará

Corinthians x Fluminense

Internacional x Bahia