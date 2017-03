CBF define datas e horários dos confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada da quarta fase da Copa do Brasil, com os jogos de ida sendo realizados nos dias 12 e 13 de abril, e os confrontos de volta sendo disputados na semana seguinte, em 19 de abril. São cinco duelos para definir os times que avançam às oitavas de final.

Esse afunilamento na Copa do Brasil acontece porque os oito brasileiros que jogam a Copa Libertadores entram diretamente nas oitavas de final. Além disso, a CBF garantiu vaga direta a Paysandu, Santa Cruz e Atlético-GO, numa forma de compensar esses times, respectivamente campeões da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B.

A CBF havia prometido vaga na Copa Sul-Americana aos campeões dos dois primeiros torneios, mas teve de voltar atrás quando a Conmebol reformulou seus torneios, no fim do ano passado. Com isso, os cinco classificados da quarta fase se juntarão aos 11 times que entram direto nas oitavas.

Pela definição das datas, o São Paulo receberá o Cruzeiro na quinta-feira, 13 de abril, às 21h30, no Morumbi, e o jogo de volta será dia 19 de abril, às 19h30, no Mineirão. Já o Corinthians vai visitar o Internacional em Porto Alegre na quarta-feira, dia 12, às 21h45, e o duelo de volta será no dia 19, em São Paulo, no mesmo horário.

Confira os detalhes dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil:

JOGOS DE IDA

12 de abril

21h45 - Sport x Joinville (Ilha do Retiro)

21h45 - Internacional x Corinthians (Beira-Rio)

13 de abril

19h15 - Vitória x ASA ou Paraná (Barradão)

21h30 - Goiás x Fluminense (Serra Dourada)

21h30 - São Paulo x Cruzeiro (Morumbi)

JOGOS DE VOLTA

19 de abril

19h30 - ASA ou Paraná x Vitória (a definir)

19h30 - Cruzeiro x São Paulo (Mineirão)

21h45 - Joinville x Sport (Arena Joinville)

21h45 - Fluminense x Goiás (Giulitte Coutinho)

21h45 - Corinthians x Internacional (Itaquerão)

