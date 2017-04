CBF confirma jogos na manhã de domingo e na noite de segunda-feira no Brasileirão

A CBF detalhou nesta terça-feira a tabela das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E confirmou a permanência dos jogos nas manhãs de domingo e nas noites de segunda-feira. Também foram mantidas as partidas às 16 horas de sábado. A competição terá início no dia 13 de maio.

Pelo detalhamento divulgado pela CBF, Flamengo x Atlético-MG vai abrir o Brasileirão 2017, às 16 horas do dia 13, um sábado. A partida, com mando do time carioca, ainda não tem local definido. O estádio do Maracanã é uma das possibilidades, mas o Flamengo também tem mandado seus jogos fora do estado, para obter maior público e renda.

Por conta do imbróglio do Maracanã, todas as partidas do Flamengo e do Fluminense estão sem local definido nas dez primeiras tabelas do Brasileirão.

A primeira rodada do campeonato vai contar com jogos em três dias e em sete horários diferentes.

Confira abaixo a tabela da rodada de abertura:

13/05 - 16h - Flamengo x Atlético-MG

13/05 - 19h - Corinthians x Chapecoense

13/05 - 21h - Bahia x Atlético-PR

14/05 - 11h - Fluminense x Santos

14/05 - 16h - Palmeiras x Vasco

14/05 - 16h - Cruzeiro x São Paulo

14/05 - 16h - Ponte Preta x Sport

14/05 - 16h - Avaí x Vitória

14/05 - 19h - Grêmio x Botafogo

15/05 - 20h - Coritiba x Atlético-GO

