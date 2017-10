CBF confirma convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira

O técnico Tite convocará na próxima sexta-feira a seleção brasileira que fará dois amistosos na Europa, no próximo mês. O Brasil irá encarar o Japão no dia 10 de novembro, e a Inglaterra, quatro dias mais tarde. Os dois países também estão classificados para a Copa do Mundo do próximo ano.

Classificada nas Eliminatórias Sul-Americanas com a melhor campanha, a seleção brasileira trata os dois jogos do próximo mês como preparação para a Copa do Mundo. Será a primeira vez que o Brasil enfrentará um selecionado europeu e um asiático desde que Tite assumiu, no ano passado. Além de equipes sul-americanas, a seleção enfrentou a Austrália em amistoso disputado em Melbourne, em junho - mesmo assim, sem o elenco completo.

Para os dois jogos, a tendência é que Tite repita o que vinha fazendo desde que a seleção confirmou a vaga na Copa da Rússia, em março. O treinador deverá manter a base e dar chance a poucos novos jogadores.

A partida contra o Japão será disputada em Lille, na França. O duelo com os ingleses, por sua vez, acontecerá em Londres, no estádio de Wembley.