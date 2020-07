CBF anuncia novo calendário e Campeonato Brasileiro termina em fevereiro de 2021

Já os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados de forma independente nos próximos dias. - ( Foto: Divulgação/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta quinta-feira o calendário revisado das competições masculinas para o ano de 2020. O ajuste se deve à paralisação dos jogos por conta da pandemia do novo coronavírus e agora a temporada tem o encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021, data da 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a CBF, as tabelas das Séries A, B e C serão mantidas conforme originalmente anunciadas. O detalhamento das primeiras rodadas - com dias, horários e locais dos jogos - será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as Diretrizes Operacionais para realização das partidas.

"Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores", destacou o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Já os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados de forma independente nos próximos dias.

O documento contempla também as datas-base das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. O calendário confirmado pela Fifa prevê seis datas - são duas no mês de setembro, nos dias 3 e 8, duas em outubro, 8 e 13, e duas em novembro, nos dias 12 e 17. Sobre as competições organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, a CBF informou que as novas datas serão informadas em breve pela entidade.

Confira como ficou o calendário das competições organizadas pela CBF:

SÉRIE A - A elite do Campeonato Brasileiro será disputada entre os dias 9 de agosto e 24 de fevereiro de 2021. O formato da competição segue mantido, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas;

SÉRIE B - A segunda divisão nacional irá de 8 de agosto a 30 de janeiro, permanecendo em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte;

SÉRIE C - A terceira divisão terá seu início conjuntamente com as Séries A e B por solicitação unânime dos clubes. A competição será disputada em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro. Esta temporada marca a estreia do novo sistema de disputa da competição, aprovado por todos os 20 clubes participantes no Conselho Técnico de março deste ano;

SÉRIE D - A quarta divisão tem como previsão de início o dia 6 de setembro e a data de 7 de fevereiro para o encerramento;

COPA DO BRASIL - As 11 datas restantes da competição serão disputadas entre 26 de agosto e 10 de fevereiro. A Copa do Brasil será reiniciada com os jogos de volta da terceira fase e segue com o mesmo regulamento;

COPA DO NORDESTE - A maior competição regional do país tem cinco datas a serem disputadas e será retomada em sua oitava e última rodada da primeira fase no próximo dia 21. A Copa do Nordeste terá quartas de final e semifinais disputadas em jogo único. A decisão será em duas partidas, com a inicial marcada para 1.º de agosto e a segunda para o dia 4 do mesmo mês. Os duelos terão como sede única o Estado da Bahia, modelo inédito nas competições do futebol brasileiro.