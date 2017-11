Cavani e Mbappé marcam dois gols cada e PSG goleia o Angers pelo Francês

O Paris Saint-Germain não sentiu a falta de Neymar e goleou o Angers por 4 a 0 neste sábado, fora de casa, pela 12.ª rodada do Campeonato Francês. Cavani e Mbappé, com dois gols cada, foram os destaques da partida. Julián Draxler completou o placar.

O brasileiro foi poupado para se recuperar de uma pancada na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Anderlecht na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. A equipe também atuou desfalcada do zagueiro brasileiro Marquinhos, que foi pai nesta semana, e Di María, que vai ganhar um filho nos próximos dias.

A vitória veio sem sofrimento e teve a importante participação de Daniel Alves, que deu assistência para os dois primeiros gols. O Paris Saint-Germain abriu o marcador logo aos quatro minutos. O lateral-direito deu belo lançamento na área para Mbappé, que pegou de primeira sem chances para o goleiro adversário.

Dez minutos depois veio o segundo gol. Desta vez, Daniel Alves avançou pela intermediária e lançou rasteiro para os pés de Draxler, que só teve o trabalho de desviar do goleiro.

O uruguaio Cavani começou a aparecer no jogo aos 28 minutos, quando viu o goleiro adiantado e arriscou chute do meio de campo. A bola saiu para fora. Dois minutos mais tarde, Rabiot lançou para Mbappé na ponta direita. O francês foi à linha de fundo e tocou de letra para Cavani, que bateu firme para as redes.

No segundo tempo, o Angers tentou ir para o ataque e o Paris Saint-Germain aproveitou para sacramentar a goleada. O quarto veio aos 15 minutos, novamente com Cavani. Ele arrancou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro.

Na sequência, Daniel Alves sentiu um incômodo no pé direito e foi substituído por Meunier. O brasileiro Lucas Moura entrou para o jogo no lugar de Cavani, aos 27 minutos. E foi dele a assistência para o gol que fechou a goleada.

Lucas Moura arrancou pelo meio do campo, avançou até a intermediária e rolou para Mbappé, que recebeu livre, teve tranquilidade para driblar o goleiro Michel e tocou para as redes com o gol vazio: 5 a 0.

O Paris Saint-Germain continua tranquilamente na liderança do Campeonato Francês. Com a vitória, a equipe foi a 32 pontos, com sete de vantagem sobre o Monaco, o segundo colocado. A equipe de Neymar volta a campo no sábado, dia 18, quando receberá o Nantes. O Angers está em 13.º, com 13, e jogará no mesmo dia contra o Guingamp, fora de casa.