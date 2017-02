Cavaliers vira sobre Wizards na prorrogação após cesta decisiva de LeBron

Com uma atuação decisiva de LeBron James na noite desta segunda-feira, o Cleveland Cavaliers vai aos poucos espantando a crise. O astro marcou cesta salvadora, de três pontos, nos segundos finais e decretou o empate com o Washington Wizards por 120 a 120. Na prorrogação, os atuais campeões da NBA decretaram a virada pelo placar de 140 a 135.

O brilho no fim do jogo acabou ofuscando Bradley Beal, cestinha da partida ao marcar 41 pontos em favor dos anfitriões, em Washington. LeBron fez menos pontos (32 pontos), mas se destacou nas assistências: 17. Kevin Love teve desempenho semelhante, com 39 pontos e 12 assistências.

O bom resultado fora de casa manteve o Cavaliers com ligeira vantagem na liderança da Conferência Leste, agora com 35 vitórias e 15 derrotas. De quebra, ajuda a devolver a confiança da equipe, que vinha abalada por uma sequência de resultados negativos no mês de janeiro. O Wizards, por sua vez, ocupa o quarto lugar da mesma tabela, com 30 triunfos e 21 derrotas, caminhando firme rumo aos playoffs.

Também na briga pelas primeiras posições do lado Leste, o Toronto Raptors venceu enquanto o Atlanta Hawks tropeçou em casa. Jogando diante de sua torcida, no Canadá, o Raptors superou o Los Angeles Clippers por 118 a 109 com outra boa atuação do brasileiro Lucas Bebê, responsável por oito pontos, seis rebotes e duas assistências em 26 minutos. Bruno Caboclo não foi relacionado para o duelo.

O destaque da partida foi DeMar DeRozan, que liderou os anfitriões com seus 31 pontos. Pelo Clippers, Blake Griffin anotou 26.

Em Atlanta, o Hawks foi superado pelo Utah Jazz por 120 a 95, com 30 pontos de Gordon Hayward para os visitantes. Do outro lado da quadra, o destaque foi Dennis Schroder, com 21 pontos. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por apenas um minuto e não registrou estatísticas.

Com o resultado, o Jazz segue em ascensão na temporada. Ocupa o quarto lugar da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 19 derrotas. No lado Oeste, o Atlanta é o quinto colocado, com 30 triunfos e 22 derrotas.

Principal equipe da Conferência Oeste em quadra nesta segunda, o San Antonio Spurs decepcionou ao ser batido pelo Memphis Grizzlies por 89 a 74. Marc Gasol e Zach Randolph foram os cestinhas da partida, com 15 pontos cada, em favor do anfitrião Grizzlies. Pelo Spurs, o maior pontuador foi David Lee, com 14.

Após sua 12ª derrota, o Spurs segue na segunda colocação da Conferência Oeste, com 39 vitórias - está atrás somente do Golden State Warriors, dono da melhor campanha do campeonato até agora. O Grizzlies é o sexto colocado, com 32 vitórias e 22 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

New York Knicks 107 x 121 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 135 x 140 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 93 x 90 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 118 x 109 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 95 x 120 Utah Jazz

Detroit Pistons 96 x 113 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 111 x 106 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 113 x 115 Miami Heat

Denver Nuggets 110 x 87 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 89 x 74 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 107 x 112 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers.

