Cavaliers 'varre' Raptors e vai à terceira final seguida no Leste

O Cleveland Cavaliers vai disputar mais uma vez a decisão da Conferência Leste. Neste domingo, os atuais campeões da NBA superaram o Toronto Raptors por 109 a 102, fora de casa, no Air Canada Centre, e "varreram" o time canadense, eliminado do campeonato com o revés por 4 a 0 na série.

LeBron James, mais uma vez, liderou o Cavaliers ao anotar 35 pontos, além de ter somado nove rebotes e seis assistências. Assim, o astro se classificou pela sétima vez consecutiva à decisão da Conferência Leste, sendo a terceira seguida pelo Cavaliers. Além dele, quem também brilhou pelo time de Ohio foi Kyrie Irving, que somou 27 pontos e ainda distribuiu nove assistências.

Channing Frye anotou 16 pontos para a equipe de Cleveland, que acertou 16 de 41 arremessos de três pontos. Já Kyle Korver marcou 18 pontos pelo Cavaliers, contribuindo para que o time se tornasse a primeira equipe a vencer oito jogos seguidos de pós-temporada após conquistar um título e também o primeiro time a "varrer" seus dois primeiros rivais nos playoffs em temporadas consecutivas - antes, havia passado pelo Indiana Pacers.

Serge Ibaka marcou 23 pontos, enquanto DeMar DeRozan registrou 22 para o Raptors. O time canadense chegou a abrir 11 pontos de vantagem no primeiro período, mas não conseguiu evitar o novo triunfo do time de Cleveland, que já antes do intervalo dominava o duelo, tanto que terminou o segundo quarto vencendo por 61 a 49.

Na final da Conferência Leste, o Cavaliers terá pela frente o vencedor da série entre Boston Celtics e Washington Wizards.

