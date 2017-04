Cavaliers sai na frente com vitória sofrida em jogo 200 de LeBron em playoffs

O Cleveland Cavaliers sofreu, mas conseguiu largar na frente na estreia dos playoffs da NBA neste sábado. Comandados pelo ala LeBron James, o time campeão da última temporada derrotou o Indiana Pacers por 109 a 108 (66 a 59 no primeiro tempo), na Quicken Loans Arena, em Cleveland, pelo Jogo 1 da primeira fase (quartas de final) da Conferência Leste.

A partida foi a de número 200 de LeBron James em playoffs da NBA. E mais uma vez ele foi o destaque da partida. Conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 32 pontos e 13 assistências. Ainda pegou seis rebotes. Mas o triunfo só aconteceu porque o adversário desperdiçou o ataque em sua última posse de bola.

Com um ponto atrás do marcador, o Indiana Pacers armou a jogada final para o ala Paul George, mas o Cleveland Cavaliers dobrou a marcação forçando o principal jogador do time adversário a passar a bola para C.J. Miles, que gastou o restante do tempo e desperdiçou o arremesso de dois pontos.

Kyrie Irving, com 23 pontos, e Kevin Love, com 17, foram os outros destaques dos anfitriões. Pela equipe visitante, Paul George marcou 29 pontos e Lance Stephenson fez 16. O Indiana Pacers tentará igualar o placar da série melhor de sete jogos nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), novamente em Cleveland.

MILWAUKEE SURPREENDE - Se o Cleveland Cavaliers sofreu para vencer a primeira, o Toronto Raptors não teve a mesma sorte na série que abriu em casa contra o Milwaukee Bucks. Com grande atuação do ala grego Giannis Antetokounmpo, a franquia de Wisconsin conseguiu uma importante vitória como visitante por 97 a 83 (51 a 46 no primeiro tempo), no ginásio Air Canada Centre, no Jogo 1 da primeira rodada da Conferência Leste.

Melhor jogador do Milwaukee Bucks na temporada, Giannis Antetokounmpo foi o cestinha da partida com 28 pontos e ainda contribuiu com oito rebotes e três assistências. Também se destacaram Malcolm Brogdon (16 pontos e seis rebotes), Greg Monroe (14 pontos e 15 rebotes) e Khris Middleton (10 pontos e nove assistências).

Pelo Toronto Raptors, DeMar DeRozan se esforçou bastante, mas seus 27 pontos e oito rebotes não evitaram a derrota em casa. Serge Ibaka, com 19 pontos e 14 rebotes, também deu a sua contribuição. O brasileiro Lucas "Bebê" Nogueira entrou no fim - atuou por um minuto, fez um ponto e pegou três rebotes. A segunda partida da série será nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), novamente no Canadá.

Veja Também

Comentários