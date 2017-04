Cavaliers e Spurs vencem em casa e abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

Vice-líderes das respectivas conferências na temporada regular da NBA, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs ficaram mais perto da classificação à segunda rodada dos playoffs após abrirem 2 a 0 em suas séries, na noite de segunda-feira, diante de Indiana Pacers e Memphis Grizzlies, respectivamente.

Pelo Leste, o Cavaliers deixou escapar uma confortável vantagem, mas ainda assim superou o Pacers por 117 a 111, em casa. Kyrie Irving anotou 37 pontos, Kevin Love acrescentou 27 e LeBron James fechou a noite com 25 pontos, dez rebotes e sete assistências. Porém, foi o responsável por oito das 19 perdas de posse de bola do seu time.

Após vencer a primeira partida por diferença de apenas um ponto, o Cavaliers exibiu maior intensidade defensiva para assegurar a décima vitória consecutiva na primeira rodada dos playoffs nas últimas três temporadas. Mais atento, atingiu um nível de atuação mais alto, mas não conseguiu evitar o excesso de erros no último quarto.

Assim, viu uma vantagem de 18 pontos - 109 a 91 - quando faltavam 6min09 para o término do quarto período ser reduzida para quatro - 113 a 109 - pelo Pacers a 20 segundos do fim. Mas aí o Cavaliers espantou o perigo ao mostrar pontaria afiada nos tiros livres.

O Cavaliers não pôde contar com J.R. Smith no segundo tempo do duelo por causa de um problema na sua coxa esquerda. Paul George anotou 32 pontos e Jeff Teague acumulou 23 pelo Pacers. A terceira partida da série está marcada para a próxima quinta-feira em Indianápolis.

Já na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs superou o Memphis Grizzlies por 96 a 82, em casa, mesmo após levar sustos no último quarto, quando se apoiou em Kawhi Leonard e em arremessos de três para não deixar escapar a segunda vitória em uma noite em que o técnico do time visitante, David Fizdale, também culpou a arbitragem pelo revés.

Leonard registrou a melhor marca da sua carreira nos playoffs com 37 pontos, além de ter conquistado 11 rebotes. Ele acertou nove de 14 arremessos de quadra, além de ter convertido os seus 19 tiros livres, mais do que o Grizzlies todo teve no duelo, algo que indignou Fizdale.

O Spurs esteve na dianteira do placar durante todo o jogo, exceto por 13 segundos, e conquistou a décima vitória consecutiva nos playoffs sobre o Grizzlies. O time de Memphis ficou a quatro pontos - 75 a 71 - durante o último período, mas o Spurs respondeu com arremessos de três convertidos por Tony Parker e Pau Gasol para abrir dois dígitos de vantagem. Parker, aliás, fechou a partida com 15 pontos.

No primeiros 16 minutos após o intervalo, o Grizzlies superou o Spurs por 34 a 19, mas isso acabou não sendo suficiente para evitar a nova derrota do time, ainda mais que os mandantes chegaram a ter vantagem de 26 pontos durante o primeiro tempo.

O Grizzlies contou com 24 pontos de Mike Conley e 18 de Zach Randolph. O terceiro encontro está programado para a noite de quinta-feira, em Memphis.

Os playoffs da NBA prosseguem com três jogos nesta terça-feira: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks, Boston Celtics x Chicago Bulls e Los Angeles Clippers x Utah Jazz. Os mandantes desta noite lideram suas séries por 1 a 0.

