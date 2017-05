Cavaliers e Rockets largam com vitória nas semifinais de conferência da NBA

O Cleveland Cavaliers, com uma grande atuação de LeBron James, e o Houston Rockets, com um resultado que reverteu a vantagem do mando de quadra e um show de cestas de três pontos, largaram nas semifinais de suas respectivas conferências da NBA com vitória na noite de segunda-feira.

No Leste, LeBron anotou 35 pontos, Kyrie Irving fez 24 e o Cavaliers superou a inatividade pelo longo período sem jogos para derrotar o Toronto Raptors por 116 a 105, em casa. Já Tristan Thompson acumulou 14 rebotes e 11 pontos. A segunda partida da série vai ser disputada na próxima quarta-feira, novamente em Cleveland.

Esta foi a primeira partida do Cavaliers desde 23 de abril, quando a equipe completou a "varrida" na série contra o Indiana Pacers. Mas o time parece não ter sentido os efeitos do prolongado descanso e se apresentou bem diante do Raptors, que está motivado pela chance de vingança após cair na final da Conferência Leste no ano passado.

Kyle Lowry anotou 20 pontos, DeMar DeRozan colaborou com 19 e PJ Tucker contribuiu com 13 pontos e 11 rebotes para o Raptors, que ficou a sete pontos do Cavaliers no terceiro quarto. Foi quando LeBron acertou um arremesso de três, converteu uma jogada de três pontos, teve êxito em mais um arremesso de três e ainda encontrou tempo para brincar com uma garçonete, "ameaçando" beber a cerveja que ela carregava.

Assim, LeBron, que quase fechou a série com o Pacers com uma média de "triple-double", mostrou o quão difícil será para o Raptors, ainda que reforçado por Serge Ibaka e P.J. Tucker, evitar o mesmo destino da última temporada, quando caiu em seis jogos para o Cavaliers.

Com 22 cestas de três pontos, o Rockets tomou a vantagem do mando de quadra ao derrotar o San Antonio Spurs por 126 a 99, fora de casa, na abertura da série pelas semifinais da Conferência Oeste. O segundo duelo está marcado para a próxima quarta-feira, novamente em San Antonio. Este é o primeiro duelo entre as equipes nos playoffs desde que o Rockets ganhou a final da Conferência Oeste em 1995.

Trevor Ariza anotou 23 pontos e James Harden fez 20 e capturou 14 rebotes pelo time de Houston. O Rockets acertou 22 de 50 arremessos de três, na maior quantidade de cestas desse tipo tentadas e convertidas por qualquer equipe diante do Spurs na história dos playoffs.

Essa foi a pior derrota do técnico Gregg Popovich en um primeiro confronto de uma série de pós-temporada, sendo que o Rockets chegou a ter uma dianteira de 39 pontos. Seis jogadores do time de Houston fizeram ao menos dez pontos, incluindo Clint Capella, que marcou 20 e ainda capturou 13 rebotes.

O brasileiro Nenê Hilário ficou em quadra por 15 minutos, com sete pontos e cinco rebotes. O pivô do Rockets acabou sendo expulso no terceiro quarto após participar de uma confusão que inicialmente envolvia Harden e Dewayne Dedmon.

A efetividade nos disparos do Rockets não foi uma surpresa, mas impressionou a solidez defensiva. Sempre com dois jogadores diante de Kahwi Leonard, a equipe permitiu que o astro do Spurs fizesse apenas 21 pontos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com dois jogos. Em vantagem de 1 a 0, o Boston Celtics recebe o Washington Wizards. Já Golden State Warriors e Utah Jazz abrem o confronto pelas semifinais da Conferência Oeste em Oakland.

