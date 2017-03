Cavaliers cai para o Wizards e fica ameaçado; Clippers e Raptors vão aos playoffs

Atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers pode terminar a atual temporada regular sem a primeira colocação da Conferência Leste. Em momento bastante irregular, a equipe voltou a ser derrotada na rodada de sábado mesmo atuando em casa, em confronto direto diante do Washington Wizards, por 127 a 115, e já vê a primeira colocação em risco, às vésperas dos playoffs.

Campeão do Leste nas últimas duas temporadas, o Cavaliers disparou como potência da conferência depois do retorno de LeBron James. Após o título do ano passado, esperava-se que a hegemonia continuasse, principalmente com o bom início de campanha em 2016/2017, mas a oscilação nas últimas semanas já começa a assustar o time de Ohio.

Nas últimas 16 partidas, foram nove derrotas para o Cavaliers, marca muito ruim para quem parecia ter a ponta da conferência nas mãos. Na temporada, são 47 vitórias e 25 derrotas. O Boston Celtics aparece na segunda colocação, com apenas um resultado negativo a mais. Logo na sequência, o próprio Wizards, que tem 28 derrotas.

A defesa do Cavaliers é o que mais preocupa a torcida, já que a equipe tomou mais de 100 pontos em 12 das últimas 14 partidas. No sábado, LeBron e cia. assistiram a um verdadeiro show do armador John Wall, destaque do Wizards com 37 pontos e 11 assistências.

O time de Cleveland permitiu que o adversário tivesse sete jogadores com ao menos dez pontos, incluindo Bradley Beal, também destaque com 27 pontos. LeBron mais uma vez foi o melhor em quadra pelos donos da casa, com 24 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Kyrie Irving marcou 23 pontos, enquanto Kevin Love terminou com 17.

Se o Cavaliers tropeçou mais uma vez, pelo Oeste o San Antonio Spurs segue em grande fase. No sábado, recebeu o frágil New York Knicks e venceu por 106 a 98 no Texas, alcançando seu 56.º triunfo na temporada, na segunda colocação da conferência e a apenas dois do líder Golden State Warriors.

Cada vez mais candidato a MVP (jogador mais valioso) da temporada, Kawhi Leonard foi o cestinha da partida, com 29 pontos. Pelo Knicks, destaque para o "double-double" de Willy Hernangómez, autor de 24 pontos e 13 rebotes. A tradicional equipe nova-iorquina já soma 46 derrotas na temporada e está fora da briga pelos playoffs.

RAPTORS E CLIPPERS AVANÇAM - A rodada de sábado também garantiu matematicamente outras duas equipes nos playoffs desta temporada, uma de cada conferência. Pelo Leste, o Toronto Raptors assegurou a classificação ao derrotar o Dallas Mavericks por 94 a 86, mesmo fora de casa. Já o Clippers confirmou a vaga no Oeste ao vencer o confronto direto com o Utah Jazz por 108 a 95, na Califórnia.

Com uma forte defesa, o Raptors contou com os 18 pontos de DeMar DeRozan e de Serge Ibaka para vencer pela 44.ª vez, na quarta colocação do Leste. Já o Mavericks sofreu a 41.ª derrota, é o décimo colocado no Oeste e se distanciou da briga por uma vaga nos playoffs.

Em Los Angeles, o Clippers contou com 28 pontos do reserva Jamal Crawford para somar sua 44.ª vitória na temporada, na quinta colocação do Oeste. Além da classificação, a equipe ainda pressionou o próprio Jazz, quarto colocado com o mesmo número de triunfos, pelo posto que dá mando de quadra na primeira rodada dos playoffs.

Quem ainda sonha com a classificação entre os oito melhores do Oeste é o Portland Trail Blazers. No sábado, a equipe recebeu o Minnesota Timberwolves e venceu por 112 a 100, graças a 32 pontos de C.J. McCollum. Foi o 34.º triunfo do nono colocado da conferência, ainda no encalço do Denver Nuggets, oitavo. Já o Timberwolves tem só 28 vitórias e está fora da briga pelos playoffs.

