Cavaliers bate o Grizzlies em casa e fatura 11ª vitória seguida na NBA

O péssimo início de temporada do Cleveland Cavaliers definitivamente ficou para trás. Se venceu cinco dos primeiros 12 jogos na NBA, o time de LeBron James se recuperou e acumulou no sábado seu 11.º triunfo consecutivo ao passar pelo Memphis Grizzlies por 116 a 111, em casa.

O Cavaliers levou um susto no primeiro quarto e viu o Grizzlies saltar à frente, mas já no período seguinte, confirmou o favoritismo, virou o placar e abriu vantagem para garantir o triunfo. No segundo tempo, o time de Memphis voltou a ameaçar, mas já era tarde para a virada.

Como vem fazendo nesta reação do Cavaliers, LeBron voltou a liderar a equipe. Ele foi o cestinha da partida com 34 pontos e ainda deu 12 assistências, selando o "double-double". Kevin Love terminou com 20 pontos e 11 rebotes. Pelo Grizzlies, destaque para o ala/armador Tyreke Evans, autor de 31 pontos.

Se o Cavaliers não sabe o que é perder há algum tempo, o Grizzlies vive situação oposta e somou a 11.ª derrota consecutiva, ocupando a antepenúltima colocação na Conferência Oeste. O time de Cleveland, por sua vez, se estabeleceu na vice-liderança do Leste com 16 triunfos.

Isso porque a ponta segue nas mãos do Boston Celtics. O time de melhor campanha na NBA somou a 20.ª vitória na temporada ao passar pelo Phoenix Suns no sábado, por 116 a 111, jogando em casa. Foi a 16.ª derrota do Suns, que está uma posição à frente do Grizzlies no Oeste.

O Celtics sofreu mais do que o esperado para chegar à vitória, mas contou com seis jogadores com dígitos duplos na pontuação para alcançá-la. O cestinha foi Kyrie Irving, com 19 pontos, enquanto Jaylen Brown e Marcus Morris terminaram com 17. Pelo Suns, destaque para os 38 pontos de Devin Booker e os 14, além de 18 rebotes, de Tyson Chandler.

Ainda no sábado, o Detroit Pistons somou a segunda derrota consecutiva e caiu para a quarta colocação da Conferência Leste ao perder para o Philadelphia 76ers por 108 a 103, fora de casa. O 76ers está logo atrás do rival, com 13 vitórias, na quinta colocação da conferência.

Se o calouro Ben Simmons decepcionou e teve uma atuação abaixo da média, o 76ers viu seus outros quatro titulares brilharem. Robert Covington e Joel Embiid terminaram com 25 pontos cada, enquanto J.J. Redick marcou 18 e Dario Saric, 17. Pelo Pistons, destaque para os 27 pontos de Tobias Harris e os 25 de Reggie Jackson.

Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets assumiu a quarta colocação ao alcançar sua 13.ª vitória na temporada. No sábado, a equipe recebeu o Los Angeles Lakers e, mesmo sem Paul Millsap e Nikola Jokic, levou a melhor por 115 a 100. Jamal Murray foi o cestinha com 28 pontos. Pelo Lakers, destaque para os 20 de Brandon Ingram.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Boston Celtics 116 x 111 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 108 x 82 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 102 x 114 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 116 x 111 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 108 x 103 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 109 x 104 Sacramento Kings

Denver Nuggets 115 x 100 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 116 x 123 New Orleans Pelicans

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

New York Knicks x Orlando Magic

Miami Heat x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Houston Rockets