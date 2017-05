Cavaliers abre 2 a 0 com show de LeBron e Spurs iguala série com Rockets

LeBron James segue sem ser parado e invicto nos playoffs da temporada 2016/2017 da NBA. Na noite de quarta-feira, o astro marcou 39 pontos, deixou Kareem Abdul-Jabbar para trás na lista histórica de cestinhas da pós-temporada e conduziu o Cleveland Cavaliers ao triunfo por 125 a 103 sobre o Toronto Raptors, em casa, abrindo 2 a 0 nas semifinais da Conferência Leste.

A terceira partida da série está marcada para a próxima sexta-feira, no Air Canada Centre, em Toronto, onde o Raptors espera reagir com o apoio da sua torcida. Para isso, porém, terá que lidar com LeBron, determinado a deixar o adversário canadense pelo caminho e a mostrar que se não deve ganhar o prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada regular, os meses de maio e junho na liga pertencem a ele.

Na noite de quarta, o astro acertou dez de 14 arremessos de quadra. LeBron entrou em quadra precisando de 25 pontos para superar Abdul-Jabbar e conseguiu alcançar a meta ao acertar um arremesso de três no terceiro quarto, período em que anotou 17 pontos, sendo decisivo para o Cavaliers abrir uma vantagem de 26 pontos.

Com os 39 pontos anotados, LeBron chegou aos 5.777 na história dos playoffs e agora está atrás apenas de Michael Jordan, com 5.987, na relação de maiores cestinhas. E há a possibilidade real do astro do Cavaliers superá-lo ainda nesta edição do campeonato.

Além do brilho de LeBron, o Cavaliers também contou com uma grande atuação de Kyrie Irving, que fechou o duelo com 22 pontos e 11 assistências. Pelo Raptors, três jogadores anotaram ao menos 20 pontos. Foram os casos de Jonas Valanciunas, com 23, Cory Joseph, com 22, e Kyle Lowry, com 20.

Também na noite terça-feira, o San Antonio Spurs se viu dividido entre a celebração por uma vitória contundente e redentora e a preocupação quanto a situação de Tony Parker, que precisou deixar a quadra com auxílio e sob suspeita de ter sofrido uma lesão grave na perna esquerda.

Pelas semifinais da Conferência Oeste, o Spurs derrotou o Houston Rockets por 121 a 96, em casa, e igualou a série por 1 a 1. Kahwi Leonard acumulou 34 pontos, oito assistências e sete rebotes no triunfo em que Parker o abandonou mais cedo, a 8min43 do fim, lesionado. O francês caiu na quadra após errar um arremesso e se agarrou ao joelho esquerdo imediatamente.

O grande mérito do Spurs na partida foi frear James Harden, que anotou apenas 13 pontos pelo Rockets, além de ter dado dez assistências. Assim, a produção ofensiva da equipe foi liderada por Ryan Anderson, com 18 pontos e oito rebotes. Já o brasileiro Nenê Hilário somou dez pontos, um rebote e uma assistência nos 17 minutos em que ficou em quadra. O próximo duelo da série está agendado para sexta-feira, em Houston.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quinta-feira com dois jogos: Washington Wizards x Boston Celtics e Golden State Warriors x Utah Jazz. Celtics e Warriors lideram suas séries por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

