Catar apresenta projeto de novo estádio para Copa do Mundo de 2022

Futura sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar apresentou neste domingo o projeto de um dos estádios que vai receber jogos do Mundial. O estádio de Al Thumama terá capacidade para receber 40 mil torcedores.

Pelo projeto, idealizado pelo arquiteto Ibrahim M. Jaidah, a arena terá formato semelhante ao gahfiya, espécie de touca utilizada pelos homens na região do Oriente Médio. O desenho da estrutura externa do estádio vai lembrar as tramas da touca.

O estádio de Al Thumama é um dos sete que estão em construção no momento para receber jogos da Copa daqui a cinco anos. A arena cujo projeto foi apresentado neste domingo ficará localizada no subúrbio de Doha e deve ser finalizado em 2020. Será sede de jogo das quartas de final do Mundial.

Ao fim da Copa do Mundo, o estádio terá sua capacidade reduzida de 40 mil para apenas 20 mil torcedores.

