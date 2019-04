Castán tem lesão confirmada e é dúvida do Vasco para semifinal contra o Bangu

O Vasco revelou, na noite desta segunda-feira, que exames detectaram que o zagueiro Leandro Castán sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a final da Taça Rio, no domingo, contra o Flamengo, que acabou levando o título do segundo turno do Campeonato Carioca ao superar o rival nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Maracanã.

Por meio de nota oficial, o clube não estabeleceu um prazo para o retorno do defensor, mas ele se tornou dúvida para o jogo contra o Bangu, pela semifinal do Estadual, no próximo domingo, às 16 horas, em novo confronto no Maracanã.

Castán se lesionou ainda no primeiro tempo do clássico com os flamenguistas e precisou ser substituído por Ricardo, que deverá ser mantido pelo técnico Alberto Valentim na equipe caso o titular não consiga se recuperar a tempo de encarar o Bangu.

"O zagueiro Leandro Castán estava sendo monitorado pelo Departamento Médico por sentir desconforto na região anterior da coxa esquerda. Durante a final da Taça Rio, sentiu dor em região posterior da mesma coxa, havendo necessidade de substituição. Após realização de exame de ressonância magnética foi detectada pequena lesão que requer cuidados. O atleta já iniciou o tratamento no CT", informou o Vasco na nota que divulgou na noite desta segunda.

Pela melhor campanha que realizou até aqui, o Vasco jogará por um empate com o Bangu para ir à decisão do Campeonato Carioca, cuja primeira semifinal será realizada no sábado, às 19 horas, também no Maracanã, com o clássico entre Flamengo e Fluminense.

Após o vice-campeonato da Taça Rio amargado diante do Flamengo, o elenco vascaíno folgou nesta segunda-feira antes de iniciar longa semana de preparação para o duelo decisivo do próximo domingo.