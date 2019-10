Cássio nega atrito entre elenco e Carille: 'Não vejo ninguém incomodado'

Um dos líderes do elenco do Corinthians, o goleiro Cássio negou qualquer tipo de atrito entre o grupo de jogadores com o técnico Fábio Carille. Em entrevistas recentes, o treinador chegou a dizer que o time sentiu falta de atletas mais "vividos" e precisava de reforços com ambição, além de ter falado que a equipe fez apenas dez bons jogos esta temporada. Para Cássio, as declarações não deixaram o elenco incomodado.

"Na verdade, para ser bem honesto, não tenho visto muito (o noticiário), acompanhado. Tentei me blindar um pouco sobre isso quando começou essa conversa sobre descontentamento de jogadores. É difícil porque o grau de comprometimento de todos é grande. Vocês não acompanham o que acontece ali dentro, não vejo ninguém incomodado, para ser bem honesto, mas sim todos comprometidos em ajudar. União é a marca forte entre jogadores, comissão e diretoria. Não vejo essa situação. Concordo que não estamos jogando grande futebol, estamos um pouco abaixo, mas com resultados bons, se pegar o ano geral", afirmou o goleiro.

Cássio também analisou o momento vivido pelo Corinthians nesta temporada. Após cair na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe tenta uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Corinthians está em quarto lugar, mas viu o São Paulo encostar após a vitória no clássico do último domingo no Morumbi.

"O time foi campeão paulista, caiu da Copa do Brasil para o Flamengo, melhor time do Brasil, foi à semifinal da Sul-Americana e está em quarto no Brasileiro. Lógico que temos que melhorar, evoluir, são 13 rodadas pela frente. Temos que nos manter entre os quatro, confirmar a vaga, porque sabemos que se disputar a pré-Libertadores já começa o ano com pressão e dois mata-matas, isso acelera processo do time. É importante. Quando o time não está bem e perde clássico, a cobrança é maior, tem pressão. De dentro do clube eu converso com todos, me dou bem com todos e não vejo isso que estão falando, que há descontentamento. Jogador pode ter sua maneira de pensar, mas não vejo atrito. O nível de treinamento é muito bom", analisou Cássio.

O goleiro ainda deu um exemplo pessoal ao ser questionado sobre as críticas direcionadas aos jogadores. Carille, por exemplo, chegou a citar os meias do Corinthians ao dizer que eles não têm características de entrarem na área e se aproximarem do centroavante. Cássio falou sobre como o jogador pode dar a resposta: dentro de campo.

"Em 2016, ninguém falava que eu voltaria a ser o goleiro do Corinthians, diziam que eu estava mal, estava gordo. E estava mesmo (risos). A resposta do jogador tem que ser dentro de campo, treinando, se dedicando", disse.

Nesta terça-feira, após a entrevista coletiva de Cássio, o Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Goiás. A partida será nesta quarta, às 21h30, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. A provável escalação tem: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel (Ralf), Sornoza (Matheus Jesus), Pedrinho, Mateus Vital e Clayson; Boselli (Vagner Love).

Confira a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Caique e Cássio.

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel.

Volantes: Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro e Ralf.

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love.