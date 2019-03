Cássio não tem lesão detectada, mas segue como dúvida no Corinthians para quarta

O goleiro Cássio foi submetido a exames na manhã desta segunda-feira, mas não teve detectada lesão na região do quadril. O jogador, no entanto, ainda é dúvida para a partida do Corinthians desta quarta contra a Ferroviária, na Arena Corinthians, em São Paulo, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

"Vamos aguardar a recuperação até amanhã (terça-feira). Ainda é cedo para dizer se jogará ou não. Os exames não detectaram nenhuma lesão. Agora ele precisará avaliado para saber se as dores continuam", afirmou Joaquim Grava, médico do Corinthians, ao Estado.

O jogador deixou a partida contra a Ferroviária, no último domingo, em Araraquara (SP), com dores no local - Walter o substituiu. Na última semana, o goleiro reserva se reuniu com a diretoria do Corinthians e acertou a saída do clube ao término do seu contrato, no final deste ano.

Além da dúvida no gol alvinegro, o setor ofensivo também é uma incógnita para o jogo de volta. A tendência é que Gustavo, que salvou a equipe da derrota, comece entre os titulares. A substituição mais simples seria a entrada no lugar de Vagner Love. Mas também pode pegar a vaga de um dos jogadores que atuaram pelas pontas (Pedrinho e Clayson). Aí, Love seria deslocado para o lado do campo.

O Corinthians empatou contra a Ferroviária por 1 a 1, em Araraquara, e agora precisa de uma vitória simples para ir à semifinal do Paulistão. Se houver outra igualdade, por qualquer quantidade de gols, a decisão vai para a disputa por pênaltis.