Cássio elogia gramado e Corinthians cogita manter mandos de campo na Arena

O goleiro Cássio elogiou o gramado da Arena Corinthians, em São Paulo, após a vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0, na quarta-feira, pela quarta fase da Copa do Brasil. A melhora das condições pode fazer com que o clube mude os planos e mantenha os mandos de campo em seu estádio no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

"Deu uma grande melhorada, pode melhorar ainda mais. Fui um dos que critiquei quando não estava bom, mas teve melhora grande. Dá para ver no futebol nosso, tivemos mais segurança, uma grande melhora, não é o top que já foi, mas teve melhora grande. Logo estará no seu top de novo", comentou.

Durante a fase final do Estadual, o presidente Andrés Sanchez informou que o time teria de mandar os seus jogos em outro estádio para que o gramado voltasse às condições ideais. O dirigente admitiu que o evento com caminhões realizado sobre o gramado no final do ano passado foi o responsável por prejudicar a grama no início da temporada.

O dirigente, no entanto, não havia definido ainda onde o Corinthians mandaria os seus jogos. Disse apenas que o estádio do Morumbi, do São Paulo, e o Allianz Parque, do Palmeiras, estavam descartados. Como o gramado melhorou, a diretoria já estuda seguir com os jogos na Arena Corinthians no Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo em casa será contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão. Vale lembrar que o Corinthians terá de ceder a arena para a disputa da Copa América. A casa alvinegra tem de ser entregue à Conmebol 30 dias antes do início do torneio - portanto, em 15 de maio.

O Corinthians volta a campo fora de casa. Neste domingo enfrentará o Bahia, em Salvador, na estreia da competição nacional. O time alvinegro também aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer o seu adversário das oitavas de final da Copa do Brasil.