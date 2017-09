Cássio diz ter sofrido falta de Pratto e vê São Paulo como maior rival corintiano

O clássico contra o São Paulo ainda é assunto no Corinthians. O goleiro Cássio deu entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, na capital paulista, e falou sobre as polêmicas da partida realizada no último domingo. Ele afirmou que vê o time tricolor como maior rival da equipe alvinegra, ironizou as declarações do volante Petros e reafirmou que sofreu falta do argentino Lucas Pratto em jogada bastante reclamada pelos são-paulinos.

"Para o Corinthians, acho que no momento o maior (clássico) é com o São Paulo. Antes, quando eu cheguei, achava o Palmeiras, mas no momento acho que é Corinthians x São Paulo", afirmou o goleiro, que anteriormente havia dito que o Palmeiras era o maior rival.

Um dos lances mais polêmicos da partida foi uma falta marcada de Lucas Pratto sobre o goleiro e que na sequência Militão fez o gol. O São Paulo reclamou bastante e prometeu até enviar para a CBF um DVD com diversos erros da arbitragem durante a partida.

"Acho que foi falta, sim. Muitos falaram que eu caí, que fui espalhafatoso, mas discordo. Se ele não estivesse lá, eu teria defendido. Eu falo por mim: fui em direção à bola e não consegui porque me choquei com ele", comentou.

Sobrou até para Petros, que disse ter visto o São Paulo dar uma aula de futebol para o Corinthians. "O Petros sempre gostou de falar. Aqui no Corinthians ele falava bastante, gostava do microfone. É uma figura", comentou.

Veja Também

Comentários