Casemiro marca, Cristiano Ronaldo desencanta em casa e Real bate Málaga por 3 a 2

O Real Madrid enfrentou muitas dificuldades, mas venceu o Málaga por 3 a 2, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em jogo da 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados pelo francês Karin Benzema, pelo volante brasileiro Casemiro e pelo português Cristiano Ronaldo, que também desperdiçou uma cobrança de pênalti quando a partida ainda estava empatada em 2 a 2.

A vitória manteve o time merengue na terceira colocação da competição, agora com 27 pontos, sete atrás do líder Barcelona, que joga neste domingo contra o Valencia, fora de casa. Já o Málaga se afundou um pouco mais na zona de rebaixamento com a derrota. Com sete pontos, o time é o 18.º colocado na tabela, quatro pontos atrás do Deportivo La Coruña, que jogará em casa diante do Athletic Bilbao, também no domingo.

O Real começou pressionando a equipe visitante e chegou ao primeiro gol do Real Madrid logo aos 9 minutos em uma jogada do lateral-esquerdo Marcelo. Ele cruzou para Cristiano Ronaldo, que cabeceou na trave e a bola sobrou livre para Benzema tocar para o gol.

Mas o Málaga chegou ao empate seis minutos mais tarde com o uruguaio Diego Rolan, que se aproveitou de uma saída errada da zaga do Real para dominar no peito e colocar nas redes do goleiro Casilla.

O time madrilenho não se abalou e fez o segundo gol pouco tempo depois com o volante brasileiro Casemiro, que subiu de cabeça após uma cobrança de escanteio na esquerda. O goleiro Roberto ainda fez grandes defesas na primeira etapa e impediu Cristiano Ronaldo de ampliar a vantagem na etapa inicial.

No segundo tempo, outro uruguaio levou o Málaga ao empate. O lateral-esquerdo Gonzalo Castro arriscou de longe e o goleiro Casilla aceitou. Mas a equipe madrilenha continuou no seu ritmo e criou várias outras chances de marcar, especialmente com Cristiano Ronaldo.

O português teve a oportunidade de recolocar o seu time à frente aos 29 minutos, quando o meia croata Luka Modric foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Luis Hernández. Na cobrança, Ronaldo bateu forte, o goleiro Roberto defendeu, mas o atacante pegou o rebote e fez o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu no Espanhol nesta temporada.

Na comemoração, Cristiano Ronaldo fez um gesto como se estivesse se "benzendo", aliviado por livrar o Real Madrid de um empate em casa que teria sido frustrante para a torcida merengue.

Agora, o Real voltará a campo pelo Espanhol no próximo sábado, em jogo da 14.ª rodada da competição, quando visitará o Athletic Bilbao. O Málaga, por sua vez, jogará um dia antes, em casa, contra o Levante.

OUTROS JOGOS - Também neste sábado, o Alavés foi derrotado dentro de casa por 2 a 1 pelo Eibar. Um dos gols da equipe visitante foi marcado pelo atacante brasileiro Charles, que acabou expulso de campo pela arbitragem nos minutos finais. Pelo lado do Alavés, o meia venezuelano Christian Santos também foi expulso.

O bom resultado deu fôlego ao Eibar, que se afastou mais da zona de rebaixamento e assumiu o 14º lugar, com 14 pontos, enquanto o Alavés está afundado na vice-lanterna, com apenas seis pontos.