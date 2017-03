Casemiro decide e Real Madrid derrota Athletic Bilbao fora de casa

Em jogo tenso e equilibrado, o Real Madrid contou com atuação decisiva de Casemiro para derrubar o Athletic Bilbao no estádio San Mamés, por 2 a 1, neste sábado. Com a grande performance exibida pelo brasileiro, que participou do primeiro gol e marcou o segundo, o time de Madri acabou com a invencibilidade do rival em casa e ainda abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

O Athletic Bilbao não perdia em casa desde o dia 28 de agosto do ano passado, quando foi batido pelo Barcelona. Além da dificuldade de se jogar na casa do adversário, o Real Madrid precisou superar a força da torcida do Bilbao e o duelo tenso no gramado. No primeiro tempo, jogadores dos dois times chegaram a se desentender em campo, incluindo Casemiro.

Alheio às dificuldades de se jogar no San Mamés, o ataque do Real não aliviou no primeiro tempo e quase abriu o placar logo aos oito minutos. Cristiano Ronaldo mandou para as redes, mas a arbitragem anulou corretamente o lance por impedimento. Mas, aos 24, Benzema não perdoou ao receber, sozinho na área, cruzamento do atacante português, em lance iniciado por Casemiro. O francês só precisou completar para as redes.

Mas o Athletic Bilbao não sustentava a longa invencibilidade em casa por acaso. E, aos 19 minutos do segundo tempo, Williams fez levantamento na área. Raúl García desviou de cabeça e Aduriz, também em cabeçada, mandou para o gol.

O empate esquentou o jogo de vez. E o Real Madrid partiu para o ataque, enquanto o Bilbao se segurava para tentar surpreender no contra-ataque. E, aos 22, o time visitante arrancou o gol da vitória. Kroos cobrou escanteio na área e Casemiro, sem marcação, teve tempo de dominar a bola na coxa e finalizar para as redes, definindo a vitória.

O Real chegou aos 65 pontos na tabela, com cinco de vantagem sobre o Barcelona, que tropeçou na rodada passada, ao perder do La Coruña. O time catalão ainda joga nesta rodada, contra o Valencia, no domingo. O líder do campeonato ainda tem um jogo a menos que o arquirrival. O Athletic Bilbao, por sua vez, estacionou nos 44 pontos, na sétima colocação, ainda dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Mais cedo, Eibar e Espanyol empataram por 1 a 1, com gols de Kike e Jose Manuel Jurado, respectivamente. O Eibar, que jogava em casa, tem agora 41 pontos e ocupa a oitava colocação, uma posição à frente do Espanyol, que tem 40.

Veja Também

Comentários