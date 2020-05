Carpini admite sondagens a meia do Guarani, mas descarta saída: 'Está feliz'

Aos 22 anos, Giovanny tem os direitos econômicos vinculados ao Tombense e está emprestado ao Guarani até 30 de novembro de 2020. - Foto: Divulgação

O início positivo pelo Guarani faz Giovanny ficar em alta no mercado. Aposta particular de Thiago Carpini na pré-temporada, o meio-campista foi titular absoluto do clube campineiro até a paralisação do Campeonato Paulista e deixou boa impressão.

Presente em sete dos dez compromissos do clube alviverde no Estadual, o camisa 11 recebeu sondagens de clubes da primeira divisão do país, mas deve continuar em Campinas para a sequência da temporada.

"Giovanny tem, sim, outras oportunidades. Ele tem contrato até o final do ano, está feliz e entende que a sequência é importante para permanecer e continuar. Há muito tempo ele não jogava essa quantidade de jogos como tem feito no Guarani. Eu acho que ele tem muito a crescer e muito a evoluir", pontuou Carpini, em entrevista ao podcast DérbiCast.

"Se vier um clube de Série A e com poder financeiro muito grande, paga a multa e leva. Nós não podemos fazer nada, mas ele tem multa, tem contrato e sabe disso. O que mais importa para mim é que ele está feliz aqui e quer continuar. Isso é o mais importante. Ele sabe que, naturalmente, vai voltar para a Série A, porque tem capacidade muito grande", acrescentou o comandante.

Aos 22 anos, Giovanny tem os direitos econômicos vinculados ao Tombense e está emprestado ao Guarani até 30 de novembro de 2020. Neste ano, o jogador marcou um gol (Internacional de Limeira) e contribuiu com duas assistências no Paulistão.