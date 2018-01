Carpegiani chega ao Fla, mas já admite possibilidade de acerto com novo técnico

Por isso, não descartou a possibilidade de contratação de um novo nome para exercer o cargo de treinador - Foto: BocãoNews

Paulo César Carpegiani foi apresentado nesta terça-feira como novo técnico do Flamengo para esta temporada. Contratado na noite da última segunda para a vaga de Reinaldo Rueda, o treinador, porém, já admitiu a possibilidade de chegada de um novo nome para a função em breve e explicou inclusive que quer participar da escolha deste profissional.

"Hoje, sou o treinador do Flamengo e existe um projeto. Sentamos e conversamos. Então, hoje sou o treinador, mas não está afastada a possibilidade de se encontrarmos uma pessoa e tivermos um consenso, entrar no meu lugar amanhã ou depois", declarou.

Carpegiani esclareceu que foi procurado pelo Flamengo para um projeto inovador no futebol brasileiro, exercendo uma função de "manager", mais próximo à diretoria. Por isso, não descartou a possibilidade de contratação de um novo nome para exercer o cargo de treinador.

A ideia do clube é contar com a experiência do técnico, campeão mundial em 1981 no comando do Flamengo, e, talvez, a qualidade de um treinador mais jovem. Assim, o time rubro-negro teria em Carpegiani uma figura forte para apoiar o novo profissional.

"Devido ao que vive o futebol brasileiro, essa cobrança, essa coisa de resultados, muitas vezes aquele jovem que tem um futuro brilhante é ceifado. Justamente por não ter esse suporte. É isso que o Flamengo está fazendo, buscando um nome mais experiente, algo como a figura de um manager, para dar esse suporte", explicou o próprio Carpegiani.

Ao menos por enquanto, porém, ele será o comandante flamenguista em campo. E se deixou claro que vê sua nova passagem como técnico rubro-negro quase com dias contados, Carpegiani viu o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que o classificou como "ídolo", ser bem mais incisivo sobre a contratação.

"Existe essa perspectiva de que o Carpegiani possa assumir no futuro um cargo de coordenador técnico, mas não há prazo. Hoje, o treinador do Flamengo é o Carpegiani e ponto", afirmou. "Não queremos ninguém aqui perguntando se estamos buscando um novo nome. Não é algo para agora. Vamos avaliar."

De toda forma, trata-se da terceira passagem de Carpegiani como treinador do Flamengo, e ele não escondeu a alegria pelo retorno. "É uma satisfação muito grande estar retornando. Estou muito tranquilo, sei o que representa o Flamengo e me sinto muito à vontade."

O tom pouco assertivo do treinador na chegada pode ter sido fruto da emergência causada pela saída de Reinaldo Rueda. Depois de garantir que sequer tinha proposta da seleção chilena, o colombiano colocou fim à longa novela da qual era protagonista na última segunda, ao definir seu pedido de demissão. Bandeira de Mello, porém, garantiu não ter sido surpreendido pela definição do agora ex-treinador flamenguista.

"Nunca fomos enganados. Não temos nada contra o Rueda. Ele recebeu uma proposta, o Flamengo ficou sabendo e, obviamente, se preparou para um desfecho. O planejamento não sofreu nenhuma alteração no planejamento", afirmou.