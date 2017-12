Caroline Garcia abandona e Sevastova vence na estreia no Torneio de Brisbane

A eliminação precoce da francesa Caroline Garcia foi o principal destaque do primeiro dia de disputa do Torneio de Brisbane, evento preparatório para o Aberto da Austrália. Neste domingo, a número 8 do mundo deixou o evento ao abandonar o duelo contra a compatriota Alize Cornet, a 38ª colocada no ranking da WTA.

Garcia até começou bem o duelo, tendo vencido a primeira parcial por 6/3. Mas Cornet devolveu o placar no segundo set. Logo no começo do terceiro, a Top 10 abandonou a quadra por causa de dores lombares. Nas oitavas de final, Cornet terá pela frente a croata Mirjana Lucic-Baroni (32ª), que passou pela alemã Tatjana Maria por 6/4, 4/6 e 6/0.

Número 16 do mundo, a letã Anastasija Sevastova avançou em Brisbane ao derrotar neste domingo a australiana Samantha Stosur, a 41ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Já a sérvia Aleksandra Krunic (53ª) será a adversária de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza em Brisbane após passar pela alemã Carina Witthoft por 7/5 e 7/6 (7/2). Também neste domingo, as croatas Ana Konjuh e Ajla Tomljanovic se garantiram nas oitavas de final do evento australiano.

NA CHINA - Pelo Torneio de Shenzhen, duas das três cabeças de chave que entraram em quadra neste domingo se deram bem, casos da romena Irina Begu e da checa Katerina Siniakova. Já a chinesa Wang Qiang perdeu para a norte-americana Alison Riske por 7/5 e 6/0.

A chinesa Duan Yingying, a bielo-russa Aryna Sabalenka e a polonesa Magda Linette triunfaram nos outros jogos deste domingo em Shenzhen.